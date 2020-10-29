燦烈團魂、暖男形象全毀！ 前女友爆渣男行徑、私下狂罵某團員

韓團EXO人氣成員燦烈遭自稱前女友的網友爆料，交往3年內劈腿至少10次，不乏女偶像、Youtuber、空姐。（圖翻攝自「@real__pcy」IG）

2020/10/29 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團「EXO」出道8年，儘管成員陸續入伍，人氣仍居高不下，但今日凌晨有名自稱是成員燦烈前女友的網友在論壇爆出，2人交往3年，期間燦烈至少出軌10次，對象不乏女偶像、YouTuber、空姐等，還秀出2人的合照，怒控「當我睡得一無所知的時候，忙着和新的女人一起骯髒地玩耍」，還爆燦烈其實有討厭的成員，且這名成員曾在不知情2人交往的情況下對她示好，震驚不少粉絲。

綜合韓媒報導，南韓網路論壇《Pann》在29日凌晨出現一篇關於人氣偶像燦烈的爆料文章。貼文者開頭就以「我是EXO成員朴燦烈的前女友」為題，透露2人在2017年10月透過共同友人認識，因此交往，沒想到在交往3週年紀念日前，女方發現燦烈頻繁出軌，光知情的就高達10次，對象不乏女偶像、直播主、YouTuber和空姐等，更爆許多人都是一夜情關係，痛批「當我不知情的睡著時，你忙著和新的女人一起骯髒地玩耍」。

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女方又說，為顧及燦烈的演藝事業，自己甘願隱藏2人交往的事情，自己的朋友、EXO成員都不知道，更直指燦烈有討厭的團員，甚至該名團員在不知情的狀況下對她表現興趣，「你怎麼一句話都不敢說，只敢在背後罵人？」，又爆在分手2天之後，燦烈打電話希望能挽回她，還對出軌一事裝傻，直到女方爆出劈腿對象的名字，回說「她怎麼了嗎？」全程對話都被女方錄了下來，更透露還有很多過分的事，但念在2人曾有一段情就到此為止。

女方還在文章中PO多張合照，雖然女方的部分已被塗黑，但網友經比對後，認為照片在燦烈家拍攝的可能性很高，雖然原文已被刪除，但這篇文章已在網上瘋傳，雖然有不少人質疑消息可信度，但核彈級爆料已中傷燦烈的乖乖牌形象，目前燦烈和所屬公司SM娛樂都未回應此事，日前同門師妹Red Velvet隊長Irene被爆耍大牌醜聞，現在又傳出燦烈劈腿疑雲，可說是SM娛樂的再一次重擊。

自稱燦烈前女友的女網友PO出兩人慶祝交往790天的合照。（圖取自「Naver」）

有網對比發現女網友po出的照片背景和燦烈姐姐曾在IG上PO出的合照吻合，認為女方照片場景可能確實在燦烈家。（圖取自「Naver」）

自稱是燦烈前女友的女網友在29日凌晨於網路論壇《Pann》爆料，目前文章已被刪除。（圖取自「Naver」）

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