疫情肆虐歐洲！德國、法國宣布全國封鎖1個月

德國總理梅克爾宣布自下週一起實施1個月全國封城。（美聯社）

2020/10/29 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在歐洲持續惡化，歐洲前兩大經濟體德國、法國為防止病毒進一步擴散，先後宣布實施為期1個月的封鎖措施。

德國總理梅克爾宣布，自下週一起實施全國性的封城措施，餐廳、酒吧、俱樂部皆關閉，避免全國性的緊急公衛危機，梅克爾也鼓勵德國人盡量待在家中，免除不必要的旅行，並盡可能地減少與他人接觸，學校、幼稚園則維持開放，但必須遵守嚴格衛生準則。

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法國總統馬克宏也在當地時間週三晚間的電視演說宣布封城消息，由於現階段的限制措施已無法達成防疫效果，因此自週五開始實施全國封鎖，非必要性商業、餐廳和酒吧都會關閉，學校、工作場所仍會開放，也允許到照護中心探望，外出地點、目的僅限於「工作」、「醫療據點」、「照護親屬」、「購買民生必需品」及「短暫放風」等。

馬克宏表示，即便以最悲觀的角度都無法預測病毒擴散的速度，在巴黎和其他行政區域實施的封鎖無法阻止病毒傳播，因此政府決定進一步擴大防疫措施為全國性封鎖，時限暫定至12月1日。

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法國總統馬克宏宣布全國封城至12月1日。（法新社）

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