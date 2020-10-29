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    川普政府應對中國威脅成就非凡 美國安顧問：遠超歷屆政府

    歐布萊恩表示，川普政府應對中國威脅方面的成就，以往任何一屆政府都未能做到。（美聯社）

    歐布萊恩表示，川普政府應對中國威脅方面的成就，以往任何一屆政府都未能做到。（美聯社）

    2020/10/29 06:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美中對抗態勢日益緊張，美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）週三在華盛頓智庫哈德森研究所（Hudson Institute）發表演講時談到，川普政府讓美國在國安及外交等領域獲得諸多顯著成果，特別是應對中國威脅方面的成就，是以往任何一屆政府所未能做到的。

    根據《美國之音》報導，歐布萊恩指出，美國建立「抵抗中國」這國際共識的關鍵是川普大膽的領導風格，過去美國老舊觀點認為，中國在實現經濟自由化後，便會實現政治自由化，一切都是時間問題，但川普是第一個意識到此觀點錯誤的美國總統。

    歐布萊恩提到，中國隨著時間流逝並沒有變得和美國一樣，反而更加民族主義且專制，尤其在習近平執政後，中國變得更加致力於馬克斯及列寧主義化，美國與自由世界也正挺身對抗中國各種形式的侵略。

    歐布萊恩表示，川普拒絕接受與中國之間的貿易現狀，因為他認為對中國商品徵收關稅，能夠部分補償中國在與美國貿易時，強制技術轉移、竊取知識產權、巨額補貼國有企業等策略給美國造成的損害。另外，川普也果斷限制中國軍方人員利用學生簽證程序進入美國，以防中方竊取美國技術、知識產權及軍備資訊。

    歐布萊恩強調，中國人是勤奮和聰明的人，具有超凡能力，但中國應該去從事「你們自己的發明創造和技術革新」，而不是去偷美國的東西，在任何法律和制度下，不勞而獲都不是光榮和體面的。歐布萊恩更直言：「中國要真正成為一個大國，必須停止做這種事情，大國不是靠偷竊建成的，我們已經明白了這一點，我們必須阻止中國這樣做。」

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