美國務院再出招 列中國統促會為外國代表機構

2020/10/29 05:00

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，中共將總部位於美國華府的「中國和平統一促進會」當成掩護機構，在美國進行外宣與惡意影響力行動，國務院決定將促進會列為外國代表機構。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明指出，中國和平統一促進會（National Association for China’s Peaceful Unification，以下簡稱華府統促會）受到中共中央委員會統一戰線工作部（統戰部）控制，而統戰部功能是替中共消除威脅，並在海外擴展影響力及進行外宣。

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蓬佩奧表示，國務院依據外國代表機構法（Foreign Missions Act），將華府統促會列為外國代表機構；目的與8月將孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center）列為外國代表機構相同，都是要讓外界了解這些組織性質，並認清他們傳播的訊息來自北京。

孔子學院美國中心主責管理美國國內孔子學院。蓬佩奧8月時指出，該中心在美國校園推動中國外宣及惡意影響力行動，孔子學院則是中共資助成立的全球影響力、文宣工具。

根據華府統促會網站，該團體是由旅居美國大華盛頓地區的華人與華僑組成，「旨為堅持『一個中國』的原則，反對分裂中國國土和主權的一切言行」，並負責「研究中國統一可行方案，為中國的最終完全統一努力」。

依據外國代表機構法規定，未來華府統促會必須向美方提供雇員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

蓬佩奧指出，除了華府統促會外，統戰部在美國還有其他協助散播北京惡意影響力的附屬組織；美方決定終止2011年1月19日為了促進地方合作，與中國簽署建立「美中省州長論壇」的備忘錄。

蓬佩奧表示，備忘錄簽署後，總部位於北京的「中國人民對外友好協會」試圖直接惡意影響美國州層級與其他地方領袖，以推動中共全球計畫。協會行徑有損論壇最初的立意良善。

他強調，人與人真實交流有助不同文化建立理解，但統戰部並非人與人交流的媒介，反而是把華府統促會等團體當成「掩護組織」，推動中國外宣與惡意影響力行動。（編輯：楊昭彥）

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