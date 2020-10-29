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    歐洲議會議員示警中國野心 對全球為重大警訊

    2020/10/29 03:45

    〔中央社〕歐洲議會議員們今天表示，中國威脅漸增，歐洲議會對台灣支持力量比以往更強，但示警今年「港版國安法」施行後，中國野心昭然若揭，對台灣及全球而言均為重大警訊。

    歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）今天在布魯塞爾舉行「香港實施國安法後對於台海及南海安全情勢影響」視訊研討會，邀請歐洲議會議員、國際關係學者、駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥，以及台灣民主基金會副執行長陳婉宜與會。

    歐洲議會斯洛伐克籍議員史艾凡（Ivan Stefanec）在會中表示，捷克參院議長維特齊（Milo? Vystr?il）8月底訪台，是一次很成功的訪問，但中國外長王毅卻威脅捷克將因此付出沈重代價，以這種不尋常的外交語言威脅歐盟成員國，這是史上前未未見，也因此引起歐洲政壇快速回擊。

    史艾凡指出，在中國威脅漸增下，歐洲議會對台灣的支持比以往更強，他並舉例歐洲議會第一大黨團「人民黨團」9月時首度發表歐盟與中國關係立場文件，譴責中國升高對台灣的軍事威脅，支持台灣參與世界衛生組織，並呼籲歐盟強化與台灣合作，聲明挺台力道比往年更大。

    另一位波蘭籍歐洲議會議員芙緹嘉（Anna Fotyga）則表示，她過往擔任歐洲議會安全暨防禦小組主席時，曾舉行東海及南海緊張情勢公聽會，呼籲各界對中國崛起帶來威脅提高警覺。

    芙緹嘉強調，中國領導人習近平以威權統治，對內迫害少數民族人權，對外向台灣文攻武嚇，持續壓縮台灣國際空間，尤其在今年「港版國安法」施行後，中國野心昭然若揭，對台灣及全球而言均為重大警訊。

    陳婉宜表示，中國透過假訊息及軍事恫嚇試圖影響台灣，但台灣人民堅定支持民主制度，願意為此而戰的民眾增加，且台灣的未來應由台灣人民決定，鼓勵民主國家及歐盟成員國挺身支持台灣延續民主制度。

    蔡明彥則表示，中國依恃軍力漸強及國際忙於應對武漢肺炎疫情之際，對挑戰現狀越發自信，導致台海及南海情勢不穩。他呼籲歐洲特別注意，中國正一方面透過軍事擴張，一方面提出「一帶一路」經濟手段，進行其複合式威脅擴張模式。

    此外在南海議題上，蔡明彥說明台灣呼籲透過和平方式解決爭端，並尊重自由航行權，且將太平島作為科研及人道救援據點。（編輯：楊昭彥）

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