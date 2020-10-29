印度洋制中 美國將在馬爾地夫設大使館

美國國務卿龐皮歐28日在斯里蘭卡批評中共是「掠奪者」。（美聯社）

2020/10/29 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕正在南亞訪問的美國國務卿龐皮歐，28日與馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）、外交部長夏希德（Abdulla Shaheed）會晤後宣布，美國將在馬爾地夫開設大使館，強化兩國建交50多年後的經濟與安全合作，「凸顯美國對馬爾地夫和印度—太平洋地區不可動搖的承諾」。此舉被視為華府推動「自由開放的印太地區」戰略的一環，旨在遏制中國擴張影響力。

美國目前在馬爾地夫沒有領事館或大使館，但在首都瑪萊（Malé）設有美國中心。美國駐斯里蘭卡大使和大使館工作人員被派駐馬爾地夫工作，並定期訪問這個島國。

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美國國務院指出，龐皮歐此次造訪這個南亞國家之前，美國和馬爾地夫在9月10日簽署一項防務協定，深化在印度洋和平與安全方面的接觸與合作。美國官員說，儘管印度歷來對外國在其邊境附近的軍事存在持懷疑態度，但新德里已表態支持美國和馬爾地夫合作。

馬爾地夫在1965年脫離英國獨立後，美國翌年與馬國建立外交關係。近年來，美國海軍艦艇定期在馬爾地夫港口停靠。美國在武漢肺炎大流行期間向馬爾地夫提供200萬美元援助，並承諾提供數百萬美元金援，提升馬爾地夫的財政透明度、海上安全和反恐任務。

龐皮歐出訪南亞所到之處，均嚴詞批評中國。他在馬爾地夫的前一站—斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）直指，從不好的協議、侵犯主權、在陸地和海洋都目無法紀即可看出，中國共產黨是掠奪者（predator），但美國是以不同的態度來到此地，「我們是以朋友和夥伴的身份前來。」

龐皮歐此次出訪的第一站是印度，與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）及印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）舉行美印第3屆「2+2對話」，並簽署美印「地理空間基本交流與合作協定」（BECA），雙方同意分享包括軍事衛星在內的精準地理空間資料，使印度採購的美製武器具備更精準的打擊能力。

龐皮歐將訪問印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼等四國，並在行前明言：「此行將討論自由國家如何攜手阻擋中國共產黨帶來的威脅」。不在預定行程內的越南則在28日突然宣布，龐皮歐應越南外交部長范平明邀請，將於29日至30日訪問越南，紀念越美建交25週年。

耗資逾2億美元、2018年通車的「中國—馬爾地夫友誼大橋」（Sinamalé Bridge），其中1.26億美元由中國政府資助。（法新社檔案照）

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