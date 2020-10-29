宗教婚葬禮儀遭迫害 梵蒂岡被指為中共幫兇

中國政府對宗教自由的打壓，已擴大到限制信徒的葬禮和婚禮，甚至加以禁止。而梵蒂岡對中共的妥協性策略，助長中國宗教自由惡化。（法新社）

2020/10/29 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕27日是國際宗教自由日（International Religious Freedom Day），美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發表聲明，譴責中國試圖剷除所有不符合中國共產黨教義的宗教信仰和信念。熟悉中國宗教自由狀況的個人和組織指出，中國政府為了推進宗教「中國化」進程，對宗教自由的打壓已擴大到限制信徒的葬禮和婚禮，甚至加以禁止。而梵蒂岡對中共的妥協性策略，減輕了最大的外部壓力，助長中國宗教自由惡化。

美國之音（VOA）中文網28日報導，專門報導中國宗教自由和人權狀況的「寒冬」雜誌，披露中國宗教葬禮和婚禮被禁事件，包括河南新野縣一名73歲家庭教會基督徒的葬禮遭警方騷擾，教友被抓上警車。同月，安陽市一個基督教家庭請唱詩班和樂隊為逝去的家人送葬，遭當局威脅「教會的人來一個抓一個」。

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此外，道教或佛教的超度也被禁止：遼寧省有佛教居士4月和6月2次因為死者念經被抓，當局出動近80人搗毀他超度的房舍。即使不被禁止，也會遭到當局種種刁難，例如「不信耶穌的葬禮可以開音響，信耶穌的葬禮則不讓開。」

宗教婚禮也屢屢受限，例如河南省洛陽市一所教堂的負責人要為親屬舉辦婚禮，村幹部卻說必須先經過宗教局同意，即使可以舉行，18歲以下者不得入內，所有參加者也必須實名登記。山西省臨汾市一對基督徒夫婦請教會樂隊為兒子婚禮唱讚美詩，卻遭警方傳喚，被訓斥道：「誰說有天堂？政府不准唱讚美天堂的歌！」

分析家指出，中國嚴控外來和本土宗教婚喪儀式，與管制宗教場所、強拆十字架、審查宗教出版品、打壓家庭教會如出一轍，凸顯當局正在系統性地推動宗教「中國化」進程，擴大迫害信眾，落實國家主席習近平重塑中國宗教的「五年規劃」，包括清除教科書中的宗教語言、禁止透過網路購買聖經，以及拆除教堂等。

然而，教會人士指出，就在中國宗教自由形勢日漸嚴峻的同時，羅馬教廷卻不斷改善與中國政府的關係，並在日前續簽梵中主教任命臨時協議，顯然是給中國當局「壯膽」。

浙江省台州的楊牧師對VOA說，如此一來，中共已經無需面對來自梵蒂岡的最大政治壓力，「你看，梵蒂岡都和中國妥協了，中共還有啥可怕？近年來中共對基督教和天主教沒有利好消息，只有收緊，沒有放鬆，加上梵蒂岡一妥協，中共惡狼的面目就更加暴露出來了。」

楊牧師說，「我覺得梵中關係改善只有壞處沒有好處，而且肯定是弊大於利。弊就是中共當局可以更好地管控。從政治的角度來說，梵蒂岡的勢力，使中共當局受到很大的一個壓力，現在他們妥協在一起了，我相信，這方面的壓力對中共來說肯定減輕了很多。這方面的壓力減輕了，中共肯定接下來就可以大幅度動作了。」

關注中國人權宗教境遇的美國「對華援助協會」（ChinaAid）指出，中國對於續約的迫切性遠高於梵蒂岡，原本這是教廷督促中國改善宗教自由的絕佳機會，但梵蒂岡不僅並未把握機會，反而讓情況變得更為惡劣，對宗教的迫害變本加厲。

原文鏈結：

https://www.voachinese.com/a/China-religious-wedding-funeral-10281010/5638757.html

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