武漢肺炎》中國處理疫情失去國際信任 世人多認是罪魁禍首

世界上大多數人認為中國應該對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發負責，而且開始時對此問題資訊不夠透明。圖為昔日中國湖北省某個小社區入口處，設有登記和體溫測量的檢查站。（路透檔案照）

2020/10/28 20:43

〔中央社〕調查顯示，世界上大多數人認為中國應該對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發負責，而且開始時對此問題資訊不夠透明。中國看似已在爭取國際人心的戰役中全面落敗。

英國「衛報」（Guardian）報導，這項結果來自全球線上民調業者輿觀（YouGov）及劍橋全球主義方案（Cambridge Globalism Project）所作調查，衛報（The Guardian）也參與設計，調查25個國家的2萬6000人。

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中國因應疫情的表現究竟如何，這是迄今對全球輿論最廣泛的調查，而結果顯示世人呈現壓倒性負面態度，這勢將令中國外交官失望，因為他們耗費大量精力移轉指責，並把中國描寫成無私地幫助他國抗疫的國家。

調查顯示，除中國外，所有受訪國家民眾壓倒性認為疫情首先在中國發現。奈及利亞的比率最高（98%），緊跟在後的是希臘、南非（97%）和西班牙（96%）。除中國外，比率最低的國家是沙烏地阿拉伯和美國，但也分別有83%和84%受訪者認為中國應負責。

相較之下，只有52%的中國受訪者表示，新型冠狀病毒是在中國首先發現的，12%的中國受訪者不知道這種病毒是在哪個國家首先發現的，還有近1/3中國受訪者認為，新型冠狀病毒最先在美國發現。

大部分國家的多數人還認為，中國政府在2019年底首度發現這種病毒時，並未對相關訊息採取透明態度。

日本有84%受訪者認為中國當局企圖隱瞞真相，名列第一，其次是西班牙的82%。英國有4/5受訪者作此想法，歐洲聯盟國家的比率也類似。

許多人還指責中國政府未阻止疫情蔓延。英國有67%受訪者認為，如果中國政府反應更快，應該可以避免疫情傳播國際。

中國有近9成的受訪者認為，他們的政府展現最大的全球領導能力。但是這種觀點幾乎未反映在全世界，歐洲只有微乎其微的人稱讚中國。

調查顯示，瑞典和英國都只有1%受訪者稱讚中國，德國和澳洲只有2%，日本也只有3%。

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