全球傳統美食百大評比！ 網友：在台灣幾乎全部都能吃得到！

克羅埃西亞美食網站發表今年度的百大傳統美食評比，台灣料理都沒有上榜。對此，網友表示，雖然台灣沒有任何一樣上榜，但榜上的料理，在台灣幾乎都能吃得到！（圖擷取自＿tasteatlas網站）

2020/10/29 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕近來，克羅埃西亞美食網站發表今年度的百大傳統美食評比，台灣料理都沒有上榜。對此，網友表示，雖然台灣沒有任何一樣上榜，但榜上的料理，在台灣幾乎都能吃得到！

克羅埃西亞的網站「美食地圖」（tasteatlas）針對世界各地的傳統美食做出ru今年度的百大傳統美食評比（The Best Traditional Food in the World），邀請了30位美食專家，彙整了逾6萬份評比。

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該份評比中，義大利的瑪格麗特披薩（Pizza Margherita）奪冠，亞軍為土耳其的阿達納烤羊肉串（Adana kebap），再來依序為日本拉麵（Ramen）、秘魯的黃辣椒炒牛肉（Lomo saltado），以及土耳其的旋轉烤肉（Döner kebab）。

第6名至第10名依序為，墨西哥的的小吃烤豬肉玉米餅（Tacos al pastor）、

立陶宛的甜菜根冷湯（Šaltibarščiai）、日本的煎餃（Gyoza）、墨西哥東部的烤豬肉薄餅（Cochinita pibil），以及土耳其的「菜包雜燴」（Sarma）。

對此，有網友紛紛，「全部都在台灣路邊就吃得到，來台灣享受環遊世界吧（回音～」、「雖然台灣美食不被列在其中，但偷偷跟你說噢～雖然比起來台灣是座小島，但是名單內9.9成多東西在台灣都吃的到」、「餓了（tea time」、「這個網站超用心的，討論得很細很到位」。

不少網友也為台灣美食發聲，「竟然沒有台灣熱炒店！？！」、「台灣熱炒店才是十項全能」、「珍珠奶茶跟雞排是無敵的好嗎」、「居然沒有豬血糕？」、「三杯雞跟胡椒鳳螺還有炸龍珠、五更腸旺！！！」

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