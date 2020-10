「搶救拜登大兵！」《華爾街日報》專文再批媒體雙重標準

《華爾街日報》輿論版27日刊出編輯委員會成員的專文,質疑美國媒體對拜登與川普有兩套標準。(法新社)

2020/10/28 20:31

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特「電郵門」醜聞爆發後,多數美國主流媒體輕描淡寫甚至視若無睹,社群平台「推特」和「臉書」甚至出手箝制消息傳播。《華爾街日報》繼20日刊出編輯委員會署名社論加以譴責後,27日又在輿論版刊出該報編輯委員會成員、前美國總統小布希文膽麥格恩(Bill McGurn)的專文,抨擊相關媒體雙重標準「善待」拜登,好像幫一個3歲小孩爭奪「糖果王國」。

這篇標題為《搶救拜登大兵》(Saving Private Biden)的專文,在印刷版與電子版同步刊出。文中提及,部份媒體在2016年川普競選時就以偏頗報導對付他,但仍無法阻止他勝選,於是在今年「加料」幫川普的對手:絕對不刁難拜登。

文中點名《紐約時報》在2016年總統選戰最激烈期間,頭版新聞竟出如此離譜標題:「在川普時代,新聞客觀是美國人承受不起的奢侈品。」(In the era of Donald Trump, press objectivity was a luxury America could not afford.)

文中提到,拜登還未作出「電郵是假」、「筆電不是杭特的」之類的辯解,因為媒體根本沒有追問過他,他從來無需給出答案。

文中也批評推特和臉書等社交網站,竟把「電郵門」報道當假新聞,連同爆料的《紐約郵報》一起加以箝制,「似是擔心拜登無力應付問題,也無信心美國人能夠面對拜登的答案」。

麥格恩認為,從5月間前參議院職員里德(Tara Reade)指控拜登1993年性侵她開始,一些美國媒體就以「不見」、「不聞」、「不言」手法處理有關拜登的醜聞,《紐約時報》是在里德提出指控19天之後才跟進報導,但2018年川普提名出任最高法院大法官的卡瓦諾(Brett Kavanaugh),被一名叫史威尼克(Julie Swetnick)的女子指控30多年性侵她,《紐時》當天即報導。

麥格恩指出,記者的天職是追問難題,而刁難應一視同仁。他指出,本月中拜登與川普分別出席城鎮會議(Town Hall Meeting)式問答會,但川普面對的是惡形惡狀的國家廣播公司(NBC)主播,拜登則與美國廣播公司(ABC)主持人「閒談」;拜登5月失言稱黑人不支持他就不算黑人,記者沒有追究,但卻經常要川普譴責白人至上主義者。

該文總結說,媒體在此次美國大選立下的「新標準」,可以用資深作家海明韋(Mark Hemingway)最近一段話來形容:看到媒體處理拜登的新聞,「就好像看到某人要確保一個3歲小孩贏得糖果王國。」(Watching the press handle Joe Biden is like watching someone make sure a 3 year old wins Candyland.)

