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    「搶救拜登大兵！」《華爾街日報》專文再批媒體雙重標準

    《華爾街日報》輿論版27日刊出編輯委員會成員的專文，質疑美國媒體對拜登與川普有兩套標準。（法新社）

    《華爾街日報》輿論版27日刊出編輯委員會成員的專文，質疑美國媒體對拜登與川普有兩套標準。（法新社）

    2020/10/28 20:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特「電郵門」醜聞爆發後，多數美國主流媒體輕描淡寫甚至視若無睹，社群平台「推特」和「臉書」甚至出手箝制消息傳播。《華爾街日報》繼20日刊出編輯委員會署名社論加以譴責後，27日又在輿論版刊出該報編輯委員會成員、前美國總統小布希文膽麥格恩（Bill McGurn）的專文，抨擊相關媒體雙重標準「善待」拜登，好像幫一個3歲小孩爭奪「糖果王國」。

    這篇標題為《搶救拜登大兵》（Saving Private Biden）的專文，在印刷版與電子版同步刊出。文中提及，部份媒體在2016年川普競選時就以偏頗報導對付他，但仍無法阻止他勝選，於是在今年「加料」幫川普的對手：絕對不刁難拜登。

    文中點名《紐約時報》在2016年總統選戰最激烈期間，頭版新聞竟出如此離譜標題：「在川普時代，新聞客觀是美國人承受不起的奢侈品。」（In the era of Donald Trump, press objectivity was a luxury America could not afford.）

    文中提到，拜登還未作出「電郵是假」、「筆電不是杭特的」之類的辯解，因為媒體根本沒有追問過他，他從來無需給出答案。

    文中也批評推特和臉書等社交網站，竟把「電郵門」報道當假新聞，連同爆料的《紐約郵報》一起加以箝制，「似是擔心拜登無力應付問題，也無信心美國人能夠面對拜登的答案」。

    麥格恩認為，從5月間前參議院職員里德（Tara Reade）指控拜登1993年性侵她開始，一些美國媒體就以「不見」、「不聞」、「不言」手法處理有關拜登的醜聞，《紐約時報》是在里德提出指控19天之後才跟進報導，但2018年川普提名出任最高法院大法官的卡瓦諾（Brett Kavanaugh），被一名叫史威尼克（Julie Swetnick）的女子指控30多年性侵她，《紐時》當天即報導。

    麥格恩指出，記者的天職是追問難題，而刁難應一視同仁。他指出，本月中拜登與川普分別出席城鎮會議（Town Hall Meeting）式問答會，但川普面對的是惡形惡狀的國家廣播公司（NBC）主播，拜登則與美國廣播公司（ABC）主持人「閒談」；拜登5月失言稱黑人不支持他就不算黑人，記者沒有追究，但卻經常要川普譴責白人至上主義者。

    該文總結說，媒體在此次美國大選立下的「新標準」，可以用資深作家海明韋（Mark Hemingway）最近一段話來形容：看到媒體處理拜登的新聞，「就好像看到某人要確保一個3歲小孩贏得糖果王國。」（Watching the press handle Joe Biden is like watching someone make sure a 3 year old wins Candyland.）

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