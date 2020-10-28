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    信主席得永生？ 其他廟堂因防疫被關只有毛澤東廟「香火鼎盛」

    中國近年打壓國內的宗教自由，力道日益加重，今年更利用武漢肺炎疫情以防疫為名強關各地寺廟、教堂等，然而中共當局卻有意鼓吹「毛澤東信仰」，毛澤東廟不僅不會被查緝，近期還有越開越多的趨勢。（法新社）

    中國近年打壓國內的宗教自由，力道日益加重，今年更利用武漢肺炎疫情以防疫為名強關各地寺廟、教堂等，然而中共當局卻有意鼓吹「毛澤東信仰」，毛澤東廟不僅不會被查緝，近期還有越開越多的趨勢。（法新社）

    2020/10/28 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年打壓國內的宗教自由，力道日益加重，今年更利用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以防疫為名強關各地寺廟、教堂等，然而中共當局卻有意鼓吹「毛澤東信仰」，毛澤東廟不僅不會被查緝，近期還有越開越多的趨勢，香火鼎盛的情況讓廟主直呼「廟裡有個毛主席像，政府的人都不拆廟了」。

    根據長期關注中國人權與宗教自由的雜誌《寒冬》報導，中國各地的宗教場所紛紛被中共當局要求遵守嚴格的防疫措施外，還會要求清除相關的宗教典籍與器具，其中位在河南省新野縣的玉皇廟，光是在8月就遭中共派人三次查緝，不僅被勒令燒光所有的經書，連住在廟裡的道姑都被趕走，而該廟至今仍未被准許開放。

    反觀河南省駐馬店市新蔡縣的羅漢寺在防疫期間仍「香火旺盛」，雖然該寺沒有土地證、房產證，也沒有宗教活動場所登記證，「但因為這裡有毛澤東畫像，人們還可以進入該寺」，不僅有很多人在4月時前往參加隆重的毛澤東雕像開光儀式，當地政府官員也會定時到這裡跪拜毛澤東，當地居民表示，「疫情期間所有宗教場所都關閉，凡是廟裡放毛澤東像都不關閉」。

    這種弔詭情形還在中國各地上演，寺廟只要有供奉毛澤東的神像，都不會被中共當局派人騷擾，防疫期間也准許民眾前往上香參拜，結果毛澤東廟、毛澤東紀念堂越開越多；有民眾表示，你不敬毛主席，國家不讓接待香客，「一敬毛主席國家就不管你了，就這一個毛主席像往這一站，啥政策都擋住了」，河南省禹州市有名廟主也說，鄉政府官員鼓勵蓋毛主席紀念堂，「因為習近平走的是毛澤東的路，所以毛澤東紀念堂可以隨便建」，以後不讓敬其他神，「都得敬毛主席！」

    河南省鄧州市有間石雕工藝廠原本專門定做佛像等各種雕塑，如今則改為宣傳製作毛澤東像，工廠老闆表示，今年佛像廠倒閉不少，在國家當前形勢下信仰被限制，「但立毛像是與時俱進的想法，誰敢跟毛主席過不去，那就不得了了」。

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