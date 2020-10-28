疫情下全球最大規模選舉 印度選民擠爆投票所沒戴口罩

印比哈爾邦有數百萬人在今日舉行的邦選舉中投票，這是新型冠狀病毒出現後，全球最大規模的選舉。（法新社）

2020/10/28 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發以來，印度有數百萬人在今日舉行的邦選舉中投票，這是新型冠狀病毒出現後，全球最大規模的選舉，擠滿投票所的選民大部分都忽略了政府呼籲戴口罩和保持社交距離的建議。

《法新社》報導，印度東部比哈爾邦（Bihar）大約有7000萬名符合資格的選民，為減少民眾群聚，這次選舉分3天投票，分別是今天、11月3日和11月7日。該邦由印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（BJP）所組成的聯盟執政，他們承諾，如果勝選將為該地區每人免費提供疫苗。

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印度的武漢肺炎確診病例高居全球第2，近來單日新增病例約4萬至5萬例，總數有望超過800萬例。莫迪今日呼籲選民在參加這個民主活動時採取所有武漢肺炎的預防措施。但《法新社》記者走訪了2個投票所，發現在排隊中的選民幾乎沒戴口罩。

比哈爾邦是印度最窮邦之一，過去10年一直由BJP和地區性的人民黨聯合派（Janata Dal United）聯合執政，但民調顯示，目前的執政聯盟政權不穩，在過去15年大部分時間擔任首長庫馬爾（Nitish Kumar）被認為做得不夠，無法讓該地區擺脫貧窮。

今年實施的防疫封鎖令更加深了庫馬爾的不受歡迎程度。當地農民說，「這裡什麼都沒有改變、沒有發展。現在又因為病毒，所有學校都關閉了。我們貧窮又沒有學問，要怎麼教孩子？」

當地反對黨全國人民黨（Rashtriya Janata Dal）與國大黨（National Congress）結盟，承諾將支持失業青年並創造成千上萬的工作機會。

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