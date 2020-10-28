《波士頓先驅報》背書挺川普 一改16年美國大選中立立場

美國歷史最悠久的報紙之一《波士頓先驅報》，背書挺川普。（圖擷取自網路）

2020/10/28 15:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕創報174年的《波士頓先驅報》（Boston Herald），一改過去16年美國大選中立立場，27日宣布為共和黨總統候選人川普背書，並指出民主黨候選人拜登政策不切實際。該報強調，川普符合美國時下所需，採取果斷行動帶領國家重返疫情爆發前的實力。

《波士頓先驅報》成立於1846年，是美國歷史最悠久的報紙之一，曾8度奪下普立茲獎，社論寫作便占了其中4項。2012年該報被美國權威的《編輯人和發行人》（Editor and Publisher）雜誌，評選為「10大正確做事的報紙」之一。

請繼續往下閱讀...

一直以來，《波士頓先驅報》在政治立場上都屬於偏右的保守派，但過去16年來不曾替總統后選人背書。2016年的美國大選，該報曾表態不支持任何一位候選人，認為川普和希拉蕊都不適任美國總統，然而今卻一改先前中立立場，支持川普連任。

該報在社論中說，對左派而言，川普下台是他們最希望看到的。從2016年大選結果出爐後的第二天起，就一直如此。對他們來說，總統所做的一切都是壞的，每一個舉動都是邪惡的，每一項政策都是在進步主義的棺材上又釘了一顆釘子。

文中並點出拜登政策上的缺陷，指出「拜登提出要恢復『正常狀態』。但問題是，『什麼才是2020年的正常狀態呢？』」

該報認為，拜登的競選綱領主要利用了人民對於「資本主義」的反感。拜登想提高公司稅率，然而，公司稅的增加僅會導致工資和消費的大幅下降，並造成企業遷離美國。尤其疫情當前，這項政策有如雪上加霜。

文中點出了拜登整體政綱由桑德斯（Bernie Sanders）和科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等極左派幕僚背後操控的疑慮，認為拜登的競選政綱就是寫給那些所謂的「社會正義鬥士」，以及那些相信「資本主義是萬惡之源」的人的一封冒險的情書。

社論中強調疫情爆發前，川普領導下美國經濟的輝煌成果，包括2019年失業率降至50年來的最低的3.5％、非裔美國人的失業率維持在5.5％的最低水平等。道瓊指數也從川普剛上任時的約19,000點，攀升至疫情爆發前突破26,000點。對外貿易上，川普成功削減了管制，並持強硬態度面對貿易談判。

除經濟上的成就外，社論最後概括了美國人民之所以需要川普，能歸於他反對取消對警察的資助，以堅強勢的態度要求中國為疫情爆發過程中的疏忽負責，並且能以美國利益為優先衡量貿易、國防、立法以及經濟等問題。

社論總結，「川普符合美國時下所需，採取果斷行動帶領我們重返疫情爆發前的實力，而不是讓拜登以進步烏托邦的名義行不切實際的揮霍。」

截至今日，美國主流媒體一面倒向支持拜登，為數不多公開表態支持川普連任的新聞社，除了《紐約郵報》（New York Post）及《波士頓先驅報》（Boston Herald），還有《聖塔芭芭拉新聞出版社》（Santa Barbara News-Press）、《拉斯維加斯評論報 》（Las Vegas Review-Journal） 、《斯波坎評論報》（Spokesman-Review） 、《公報 （The Gazette） 》和《華盛頓時報》 （The Washington Times）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法