為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》疫情捲土重來 德國計畫將關閉酒吧、餐廳等場所

    德國總理梅克爾希望各聯邦州首長能同意於11月4日起實施封鎖措施，關閉餐廳、酒吧及健身房等場所，以阻止疫情傳播。（路透）

    德國總理梅克爾希望各聯邦州首長能同意於11月4日起實施封鎖措施，關閉餐廳、酒吧及健身房等場所，以阻止疫情傳播。（路透）

    2020/10/28 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復甦猛烈，德國總理梅克爾（Angela Merkel）希望各聯邦州首長能同意於11月4日起實施封鎖措施，關閉餐廳、酒吧及健身房等場所，以阻止疫情傳播，而學校及托兒所則會維持開放狀態。

    據《路透》報導，德國在第一波疫情時曾實施封鎖措施，對經濟造成巨大衝擊，儘管當局極力避免實施第二次封鎖，梅克爾週二（27日）警告，如果感染數持續上升，德國的衛生系統可能會到達臨界點。在新的限制令草案下，民眾只能跟自己的家庭成員以及另一個家庭出去，成員上受到限制，如違反規定，則會受到相應懲罰。

    《路透》指出，目前德國所有區域的疫情增長都成指數型上升狀態，代表著地方衛生機構已無力追蹤所有感染源，因此，大幅度減少人與人之間的接觸，成為降低感染的關鍵，新的封鎖預計將對全國飯為實施，時間暫定為11月結束，首長會在封鎖開始2週後進行會議，檢視是否有需調整。

    如16個聯邦州首長在今天（28日）晚間的電話會議中同意草案，那健身房、舞廳、電影院、劇院、歌劇院及音樂會場都將關閉，部分商店得以營業，但必須實施防疫措施並限制來客數量，至於餐廳則僅提供外帶服務。德國先前因防疫有成，較其他主要國家感染率較低，而受到廣泛讚譽，不過，目前德國也面臨嚴峻挑戰，週二（27日）德國通報新增武肺患者1萬1409例，累計為44萬9275例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成
    2020/10/22 17:16

    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成
    向不戴口罩的人「比中指」 柏林防疫廣告急撤下
    2020/10/15 15:08

    向不戴口罩的人「比中指」 柏林防疫廣告急撤下

    大選前投資致勝秘笈
    德國單日確診創新高 梅克爾宣布加強封閉措施
    2020/10/15 13:15

    德國單日確診創新高 梅克爾宣布加強封閉措施
    共和黨高層俞懷松預測：川普若連任 中國將為疫情賠款
    2020/10/10 00:02

    共和黨高層俞懷松預測：川普若連任 中國將為疫情賠款

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    國際今日熱門
    幾內亞選舉爆發爭議 示威衝突至少21死
    2020/10/27 17:07

    幾內亞選舉爆發爭議 示威衝突至少21死 影片

    科莫多巨蜥擋卡車照瘋傳 印尼網友拒侏羅紀公園
    2020/10/27 20:24

    科莫多巨蜥擋卡車照瘋傳 印尼網友拒侏羅紀公園

    《即時說新聞》美國發現虎頭蜂窩 專家移除98隻世界最大黃蜂
    2020/10/27 17:04

    《即時說新聞》美國發現虎頭蜂窩 專家移除98隻世界最大黃蜂 影片

    台海軍情》共軍首艘自製航艦山東艦 服役10個月完成海上訓練
    2020/10/27 17:08

    台海軍情》共軍首艘自製航艦山東艦 服役10個月完成海上訓練

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播