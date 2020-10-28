武漢肺炎》疫情捲土重來 德國計畫將關閉酒吧、餐廳等場所

德國總理梅克爾希望各聯邦州首長能同意於11月4日起實施封鎖措施，關閉餐廳、酒吧及健身房等場所，以阻止疫情傳播。（路透）

2020/10/28 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復甦猛烈，德國總理梅克爾（Angela Merkel）希望各聯邦州首長能同意於11月4日起實施封鎖措施，關閉餐廳、酒吧及健身房等場所，以阻止疫情傳播，而學校及托兒所則會維持開放狀態。

據《路透》報導，德國在第一波疫情時曾實施封鎖措施，對經濟造成巨大衝擊，儘管當局極力避免實施第二次封鎖，梅克爾週二（27日）警告，如果感染數持續上升，德國的衛生系統可能會到達臨界點。在新的限制令草案下，民眾只能跟自己的家庭成員以及另一個家庭出去，成員上受到限制，如違反規定，則會受到相應懲罰。

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《路透》指出，目前德國所有區域的疫情增長都成指數型上升狀態，代表著地方衛生機構已無力追蹤所有感染源，因此，大幅度減少人與人之間的接觸，成為降低感染的關鍵，新的封鎖預計將對全國飯為實施，時間暫定為11月結束，首長會在封鎖開始2週後進行會議，檢視是否有需調整。

如16個聯邦州首長在今天（28日）晚間的電話會議中同意草案，那健身房、舞廳、電影院、劇院、歌劇院及音樂會場都將關閉，部分商店得以營業，但必須實施防疫措施並限制來客數量，至於餐廳則僅提供外帶服務。德國先前因防疫有成，較其他主要國家感染率較低，而受到廣泛讚譽，不過，目前德國也面臨嚴峻挑戰，週二（27日）德國通報新增武肺患者1萬1409例，累計為44萬9275例。

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