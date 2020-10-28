中國家具廠員工訓練如「起乩」 脫衣搧耳光公司辯「心靈成長」

中國廣東東莞一家具廠因員工培訓內容宛如「起乩」，在網上引發熱議。（圖擷自Twitter影片）

2020/10/28 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東東莞一間家具廠，近期因該公司的員工訓練內容太詭異，在網路上引起熱議，影片中可見，多名黑衣員工在高喊口號時，一邊脫掉上衣、雙手猛烈拍地，甚至集體下跪自搧耳光，瘋狂模樣宛如「中邪」，而公司辯稱這是「心靈成長培訓」，要激發出員工「最巓峰狀態」。

綜合中媒報導，廣東東莞「美得麗」家具廠21日舉辦「員工培訓」，只見約有10多位身穿黑色服裝的員工兩兩相對，一邊坐下、一邊跪地，而跪地員工不分男女，情緒激昂地高呼口號，甚至激動到自搧耳光、脫掉上衣，雙手搥地，鏡頭一轉，發現後方還有數十位員工觀看，影片一PO到網上，隨即引發熱議。

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該品牌經理受訪時承認，事件是在他們公司發生的，廠方會邀請各據點的經銷商員工參予「心靈成長」課程，並邀請外部的專業團隊前來授課訓練，將員工打造成「鐵軍團」，並要激發「最巓峰狀態」。

廠方強調員工都是自願參加，且因剛「培訓」完，員工們的「狀態都非常好啊」，中國網友完全無法接受這種說法，怒批「不是顛峰，是瘋癲」、「跟邪教似的」、「這種就是傳銷，完全不把人當人，更不會懂得尊重人」、「你看老闆自己都不會出來參加這種培訓」。

目前，東莞市人力資源和社會保障局表示，已介入調查，其他家中媒電訪求證時，該公司員工一改先前態度，否認該公司發生過此事，稱「相關新聞中的『美得麗』工廠並非他們家公司」。

神奇的企業 廣東 東莞市 一家家具廠 賣不動家具 員工只能靠打雞血 （自我檢討的樣子）打完雞血就賣的出去？ pic.twitter.com/3UR45wPta4 — 白七的纪录 （@Fei_Nigh） October 22, 2020

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