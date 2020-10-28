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    文在寅發表2021預算施政演說 聚焦南韓3大新型產業發展

    南韓總統文在寅今天赴國會發表2021年度預算案施政演說，將大膽投資發展系統晶片、未來汽車及生物健康等3大新型產業，圖為文在寅。（路透）

    南韓總統文在寅今天赴國會發表2021年度預算案施政演說，將大膽投資發展系統晶片、未來汽車及生物健康等3大新型產業，圖為文在寅。（路透）

    2020/10/28 14:39

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今天（28日）赴國會發表2021年度預算案施政演說，除將發展系統晶片、未來汽車及生物健康等3大新型產業外，南韓亦將擴大對核心材料、零組件及設備產業的資源，並強調明年預算執行重點會放在維持及創造就業機會上，以重振今年受疫情打擊的經濟情形。

    《韓聯社》報導，文在寅今天（28日）在國會為2021年度預算案發表施政演說，南韓政府2021年共編制555.8兆韓元預算（約為新台幣14.07兆元），將主要目標放在「克服當前危機」，文在寅強調，將會採取一系列措施來重振經濟，大力推動「韓版新政」。南韓還會加大對核心材料、零組件及設備產業的支援，並投入46.9兆韓元（約為新台幣1.19兆元），以建構民生、醫療、居住、教育等4大社會安全網。

    《韓聯社》指出，文在寅在南韓國會演說中表示，創造就業機會是首要的南韓民生課題，也被視為經濟復甦的起跑點，為此，南韓政府在明年預算執行上將維持和創造工作機會列為重點，針對未來，他提及，南韓會大膽投資「系統晶片、未來汽車、生物健康」等3大新型產業，進行第4次工業革命。

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