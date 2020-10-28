只能崇拜金正恩！北韓基督徒被施酷刑 孕婦小孩都不放過

一份報告指出，北韓對思想控制的手段極為殘忍，僅能崇拜領導人金正恩（如圖），因此還有上千名基督徒被關在教育營，若持有《聖經》甚至還會被公開處決。（法新社資料照）

2020/10/28 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕關注北韓宗教自由的調查機構「韓國未來計畫」（Korea Future Initiative）近日一份調查報告指出，在北韓境內有上千基督徒被關押入「再教育營」，因為在北韓崇拜領導人金正恩以外的人是違法的。這些「宗教犯」被施以酷刑，不僅被鞭打、強迫勞動，懷孕婦女被迫墮胎、親眼看新生兒被虐殺，若持有《聖經》還會被綁在木樁上公開槍決。

綜合外媒報導，總部設在英國的北韓宗教自由調查機構「韓國未來計畫」最新報告指出，北韓「在教育營」內有許多基督徒被施以酷刑，這些「宗教犯」被灌入「砂水」作為懲罰，甚至連3歲小孩也不放過，小孩們被捕後還會進行侵入式身體檢查。

請繼續往下閱讀...

一名男性基督徒脫北者指出，關在「再教育營」時，他被關在極小的牢籠內，牢籠加裝了電擊裝置，不知所措的他只能日日祈禱，有次在裡面昏倒，還被外頭的警衛毆打重傷。也有脫北者表示，他看見一名33歲的宗教犯被綁在鐵椅上，3個月之後他的脊椎嚴重變形，但仍要投入勞力工作。

此外，北韓宗教再教育營內對婦女更是施以殘忍的手段，一名女性脫北者表示，她在懷孕被注射藥物強迫早產，甚至她生下來的嬰兒還在她面前，被警衛殘忍地以塑膠袋窒息殺死，屍體還被「棄置」在清潔櫃裡面。

她也控訴，再教育營甚至會對他們施以「勒頸」和「剝奪睡眠」等酷刑，甚至還對人的鼻孔裡面灌入胡椒粉，男囚犯像是狗一樣被毆打，且若有人私藏《聖經》，則會被綁在木樁上，在眾人面前被亂槍掃射致死，「我看見他們的肉塊從我面前掉下來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法