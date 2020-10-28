樑子早結下！ 川普30年前CNN受訪曾氣到走人

美總統川普與多數主流媒體關係不睦。（美聯社）

2020/10/28 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普行事風格備受爭議，近日他接受媒體專訪時，不滿主持人對他提出許多尖酸刻薄問題，新仇舊恨一次湧上，草草結束專訪。然而，這並非川普首次有此舉動，早在30年前接受《CNN》專訪時，他也因不滿問題直接取下麥克風走人。

《CNN》在1990年訪問當時已在商界闖出名號的川普，雙方卻在過程中發生口角。記者其中一個問題問道，「有些人說你臉皮很薄，你怎麼看？」川普回答，「打從我出生那天起，我的臉皮一直都很薄」、「當有人講了一些不是事實的東西，我就會反擊，因為媒體向來毀人不倦且不用負責。」

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川普後續再度表達他對新聞界的不滿，認為媒體被保護的程度極其可笑，還直接指對方的報導並不精確，該記者反問，「目前有什麼不精確的段落嗎？」川普回答，「你的行為舉者，還有你發布的那些關於我的組織集團的訊息，錯誤、不精確且不公平。」

記者試圖略過這尷尬的一刻，進入下個問題，「財經界有些人說，是他們說的，不是我，說了一些負面的事情」，話才到此立即引發川普的不滿，反問「『有些人』是指誰？幾個？」、「又來了，又要講負面的東西了」，川普接著取下麥克風要記者「找別人訪問吧，老實說，你是個非常糟糕的傢伙，我認為這是一次非常不公平的報導」，最後與對方握手後掉頭走人。

川普日前接受CBS節目「60分鐘」主持人斯塔爾（Lesley Stahl）訪問時，指對方盡對自己提出尖酸刻薄的問題，對民主黨候選人拜登卻不斷做球，既偏頗又造假，沒有走完既定採訪流程便離開現場。

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