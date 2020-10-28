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    美校車驚傳嚴重車禍 駕駛、7歲女童亡、5人送醫

    美國田納西州梅格斯郡一處公路週二下午驚傳校車發生車禍，駕駛、7歲女童不幸身亡。（圖翻攝自《newschannel9》官網）

    美國田納西州梅格斯郡一處公路週二下午驚傳校車發生車禍，駕駛、7歲女童不幸身亡。（圖翻攝自《newschannel9》官網）

    2020/10/28 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州梅格斯郡一處公路週二下午驚傳校車發生車禍，駕駛、7歲女童不幸身亡，另有至少5人受傷送醫。

    綜合外媒報導，警方透露，22名學生原本搭校車返家，未料途中與另台車子發生嚴重擦撞，2人因而死亡，有2人被救護車載走、5人被空運至地區醫院救治。據稱，截至週二深夜，1名男童病情不樂觀，仍在接受手術，另名駕駛則輕傷。

    報導指出，官方獲報也向死者及其家屬表達誠摯慰問，至於詳細事發原因，有待進一步調查釐清。

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