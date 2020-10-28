「不可能的任務7」又停拍 傳至少12人染疫

由好萊塢知名巨星湯姆克魯斯主演的新作《不可能的任務7》，上週又傳出突然停拍，據傳是因劇組內有至少12人被檢測出武漢肺炎陽性，因此只能被迫停工。（法新社）

2020/10/28 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕由好萊塢知名巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新作《不可能的任務7》（Mission: Impossible 7），自開拍以來災難不斷，上週又傳出突然停拍，有媒體消息指，這次是因劇組內有至少12人被檢測出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，因此只能被迫停工。

《不可能的任務7》自開拍以來遭遇許多波折，除了在3月因深受義大利疫情影響，導致在威尼斯等地的拍攝受阻，後來在英國進行拍攝時，拍攝現場又出現意外，傳出特技人員騎乘的機車突然失控跌落斜坡導致爆炸，據傳身兼製片的湯姆克魯斯也為之氣炸。夏天時雖然一度因歐洲國家解封而重啟拍攝，但在義大利拍攝時，疫情又再度升溫。

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上週該劇組又再度傳出停拍，據指有多達150名臨演到場才被告知不開工，之後外媒消息也指出，劇組有多達12名人員被檢測出陽性，並被立即隔離，其他人員也陸續接受檢測，目前尚無法得知要停工到何時。不過先前原本要在2021年7月上映的檔期，已延後至11月，如今又停拍，若影響到上映檔期，恐要等到2022年才能順利上映。

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由好萊塢知名巨星湯姆克魯斯主演的新作《不可能的任務7》，自開拍以來災難不斷，上週又傳出突然停拍。（路透）

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