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    要中共對暴行負責！美議員提案「宣布中國涉種族滅絕」

    美國共和黨參議員柯寧等人今提案要求美國「宣布中國犯下種族滅絕」，藉此聲援受到中共當局打壓的維吾爾族以及少數民族，並要求中國對暴行負責。圖為土耳其的維吾爾族人抗議中國壓迫維族人。（美聯社）

    美國共和黨參議員柯寧等人今提案要求美國「宣布中國犯下種族滅絕」，藉此聲援受到中共當局打壓的維吾爾族以及少數民族，並要求中國對暴行負責。圖為土耳其的維吾爾族人抗議中國壓迫維族人。（美聯社）

    2020/10/28 12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國一直以來對少數民族犯下諸多惡行，但美國都仍相當謹慎，未定調中國多樣舉動涉及「種族滅絕」。美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn）等人今（28）日提案要求美國「宣布中國犯下種族滅絕」，藉此聲援受到中共當局打壓的維吾爾族以及少數民族，並要求中國對暴行負責。

    綜合外媒報導，美國共和黨參議員柯寧、多次力挺台灣的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）以及參院外委會民主黨首席議員梅南德斯（Bob Menendez）等美國國會兩黨參議員共同提案，要求當局宣布中國對維吾爾族、哈薩克人、吉爾吉斯人等穆斯林少數民族成員的行為已經「構成種族滅絕」，藉此聲援被關押的100多萬人，並施壓中國政府。

    柯寧表示，「這項決議案將能確認這些罪行的真實性，也是要求中國對自身惡行負責的第一步」；提案人之一的民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）也指出，這項決議案將表現出美國「不能保持沉默」的態度，他強調，中國對於少數族群的監控、強制關進「再教育營」等，完全就是種族滅絕的舉動。

    不過由於參議院將休會到下週美國總統大選結束，因此此案短時間無法立即出現進展。

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