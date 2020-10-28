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    下體烙印！信徒淪性奴、女星變幫兇 美國性愛邪教教主重判120年

    美國知名邪教組織「NXIVM」領導人雷尼爾（Keith Raniere）因為涉嫌性販運、詐欺等多重罪名，遭判120年徒刑。（圖截自Youtube影片）

    美國知名邪教組織「NXIVM」領導人雷尼爾（Keith Raniere）因為涉嫌性販運、詐欺等多重罪名，遭判120年徒刑。（圖截自Youtube影片）

    2020/10/28 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕2018年落網的美國知名性愛邪教組織「NXIVM」領導人雷尼爾（Keith Raniere）在27日因涉嫌兒童性買賣、詐欺等多重罪名，在當地時間27日遭法院重判120年有期徒刑，罰款175萬美元（約台幣5千萬元）。

    綜合外媒報導，現年60歲的雷尼爾在1998年於紐約創立「NXIVM」傳銷組織，宣稱為了推動「女性權利」而設立，設計一系列心靈成長課程幫助女性消除心理障礙和情感障礙，在演藝圈、商業圈小有名氣，吸引不少富豪、女星加入。

    不過，實際上「NXIVM」是雷尼爾為滿足個人慾望而創立的「直銷式」邪教，信徒指控，雷尼爾在「NXIVM」中又建立有50多名女性的秘密社團，這些女教徒入會時不但得上繳裸照或是私密資料，還要在無麻醉的情況下，於下腹部烙上雷尼爾的姓名縮寫，從此淪為性奴，不但要滿足雷尼爾的性愛需求，還需為組織招募一定數量的信徒，甚至須進行性交易為組織賺錢。

    曾演出影集《超人首部曲》（Smallville）的好萊塢女星艾莉森麥克（Allison Mack）就是組織中的高級幹部，她間接或直接脅迫女信徒和雷尼爾性交，且為滿足雷尼爾的性幻想，還會刻意囚禁，讓女奴挨餓，以瘦成完美身材。她也協助雷尼爾將魔爪伸向演藝圈，甚至曾試圖以討論「女性權益」為由，試圖將愛瑪華森拐騙入教，艾利森因此被控3項罪名，面臨至少15年的刑期。

    而教主雷尼爾27日被15名害女性指控詐欺、性虐待等罪名，其中1名教徒供稱從15歲起被當時46歲的雷尼爾長期性虐，並脅迫性交易、墮胎，直到27歲才脫離魔掌，法官認定雷尼爾確實有詐欺、勒索、妨礙自由、性侵、兒童性買賣等多重罪名，因此重判120年有期徒刑，罰款175萬美元（約台幣5千萬元），而雷尼爾則表示他相信自己「無罪」，其律師則稱會幫他爭取刑期縮減至15年內。

    雷尼爾（Keith Raniere）會在女性的下腹部烙上其名字縮寫的烙印，當作性奴的標誌。（圖翻攝自Twitter）

    雷尼爾（Keith Raniere）會在女性的下腹部烙上其名字縮寫的烙印，當作性奴的標誌。（圖翻攝自Twitter）

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