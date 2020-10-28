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    搬石砸腳！中國灑幣營造形象 外媒：恐毀於戰狼外交

    中國國家主席習近平。（法新社）

    中國國家主席習近平。（法新社）

    2020/10/28 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期試圖掌握對韓戰的話語權，「抗美援朝」成為當局大力吹捧的政治神話，卻也引發美國與南韓的反擊，外媒分析，中國對外推動戰狼外交、對內鼓動民族主義情緒的做法已四處碰壁，未來更可能進一步損害該國的國際形象，加劇世界各國對中國的負面評價。

    根據《美國之音》報導，中國國家主席習近平23日在北京出席中國參戰韓戰70周年紀念儀式，他在演講中將韓戰稱作對「帝國主義侵略者」的鬥爭，同時美化中國的參戰動機，此話一出引起國際輿論譁然，美、韓等多國陸續反擊。

    有專家認為，由於中國當前在與美國對抗中敗勢盡顯，習近平本次演講本質上就是一次大內、外宣，傳達「中國人民曾勇敢抵制美國，現在也會不計代價地抵抗美國」的聲音。

    中方多年來費盡心力、砸下巨資利用孔子學院及許多其他方式試圖「說好中國故事」，以對外輸出軟實力，但中國對外言論卻與上述作法背道而馳，甚至造成反效果，已導致外國民眾對中國印象分數跌落谷底。

    《美國之音》進一步引用美國國際民調機構皮尤中心（Pew Research Center）的數據佐證，其中不僅南韓，就連美國、英國、荷蘭、瑞典、西班牙及加拿大各國，對中國的負面評價都上升至近10年來的最高點。

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