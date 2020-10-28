歐盟遭爆使用「海康威視」產品 歐盟議員要求中斷業務往來

歐盟遭德媒爆出使用遭美國制裁的海康威視產品。（法新社）

2020/10/28 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕多家中國企業先前因協助中共「侵犯人權」而遭到美國制裁或列入黑名單，中國監視器廠牌「海康威視」便名列其中。不過有德媒發現，歐盟機構使用了海康威視的紅外線熱像儀，藉此檢測進出人員的體溫，歐洲議會議員也紛紛對此批評，要求歐盟中斷與海康威視的業務往來。

據《德國之聲》報導，歐盟執委會總部「Berlaymont」大樓、辦公大樓「Charlemagne」，以及歐洲議會皆被目擊到疑有海康威視的設備，兩名工作人員透露，歐盟行政機構計劃在其他歐盟辦公地點引進更多的熱像儀設備。而歐盟過去曾多次批評中國的人權記錄，使用海康威視設備也和歐盟本身的政策目標有所違背。

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歐洲議會德國綠黨議員、對中關係小組副主席布迪克費爾（Reinhard Bütikofer）表示，對歐盟單位使用海康威視設備感到非常不安，強調這表明歐盟在採購中缺乏詳盡調查，「海康威視這家科技公司，深入參與打壓維吾爾人，使其遭受近乎種族滅絕的可怕壓迫」。布迪克費爾認為，歐盟官員應立即與海康威視斷絕任何直接或間接的業務往來。

瑞典籍歐洲議會議員威爾默斯（Charlie Weimers）則說，歐盟不應該與一家被指控涉及世界上最可憎侵犯人權行為的中國公司進行任何交易。

針對歐盟單位使用海康威視產品的質疑，歐洲議會一名發言人表示，該設備沒有連接到議會網路，也沒有註冊任何數據，不過該發言人拒絕證實歐盟是否使用了海康威視技術，在看到歐洲議會的海康威視產品照片時，發言人則說：「我們不能對任何和安全有關的事情做進一步評論。」另外，歐盟執委會一名發言人則對此回應，這些熱成像攝影機是依循現有準則合約購買。

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