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    歐亞集團總裁：美中關係在美國大選後將進一步惡化

    歐亞集團總裁布瑞莫認為，美中關係在美國大選後將進一步惡化。（取自維基百科）

    歐亞集團總裁布瑞莫認為，美中關係在美國大選後將進一步惡化。（取自維基百科）

    2020/10/28 06:05

    〔即時新聞／綜合報導〕風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）27日指出，無論是現任美國總統川普還是民主黨候選人拜登贏得11月3日的總統大選，美國和中國這兩個全球最大經濟體的關係都將進一步惡化。

    彭博報導，布瑞莫在電話採訪中說，華府對北京關押維吾爾人的抨擊，以及在香港、台灣、南海、智慧財產權、貿易和技術等問題上的分歧，在川普或拜登總統任內將逐步升級，「即使拜登當選總統，美中之間也會有大量的對立和猜忌。」

    在投票前的最近幾週，美中兩國的緊張情勢升級。美國國務院26日宣布批准向台灣出售價值24億美元的岸置「魚叉」反艦飛彈。稍早前，中國警告，將對波音防務、洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）和雷神（Raytheon Technologies Corp.）等國防承包商實施制裁，以報復美國增加對台軍售。

    布瑞莫表示，美中關係前景黯淡，讓中國官員對美國大選結果產生分歧：中國國家主席習近平的經濟顧問普遍支持拜登，國家安全部門成員則傾向川普，因為他們認為川普政府正在破壞美國在國際舞台上的信譽。

    倘若拜登獲勝，布瑞莫認為美國將加強與中國高層接觸。在川普任內，美國貿易代表萊特海澤和中國副總理劉鶴的貿易談判佔據主導地位。布瑞莫認為，美中兩國之間不會出現冷戰，但在許多關鍵領域將彼此對抗。

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