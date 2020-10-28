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    比利時前國王拒認私生女多年 近日終肯父女相會

    2020/10/28 01:12

    〔中央社〕比利時前國王艾伯特二世半世紀前婚外情生下一女，王室緋聞成為全國熱議話題，歷經多年拒絕接納後，近日他與前王后寶拉終於一起首度與這位女兒會面。

    比利時各媒體今天大幅報導，根據比利時王室最新發布訊息，艾伯特二世（Albert II）與寶拉10月25日在一座皇家城堡與女黛爾芬（Delphine Boel）會面，3人當時表達各自的感受。

    比媒引述王室聲明，表示10月25日當天一個新的篇章展開，大家在會面時充滿感動、平靜、諒解以及希望。在創傷和痛苦之後，此時是寬恕與和解的時候了。

    這場會面受到高度矚目，因為艾伯特二世先前一再拒絕承認是黛爾芬的父親，使得黛爾芬2013年走上法律途徑，但艾伯特二世持續抗拒接受DNA鑑定，在法院裁定日處5000歐元高額罰款下，最終他在今年接受鑑定並終於承認黛爾芬是親生女。

    目前黛爾芬在藝術家身份之外，也正式獲得「公主」稱號，比利時王室多了一位成員。

    根據比媒刊登相片，會面當天艾伯特二世坐中間，寶拉及黛爾芬分坐兩旁，3人看來仍相當有距離，未來如何互動也將是話題。

    艾伯特二世當年迎娶義大利貴族之女寶拉（Paola），她曾被封為義大利第一美女，當時被視為歐洲皇室佳話，但這位前國王婚後出軌，且又拖延多年才接納自己的親生女，受到批評不利王室形象。（編輯：陳政一）

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