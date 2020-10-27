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    咒川普摔跤失靈！女巫擬於萬聖節再度集體施咒

    女巫透過臉書號召，準備在萬聖節齊施法，將川普趕出白宮。（取自「束縛川普」臉書專頁）

    女巫透過臉書號召，準備在萬聖節齊施法，將川普趕出白宮。（取自「束縛川普」臉書專頁）

    2020/10/27 23:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，此前一群女巫於10月22日當晚，透過臉書社團同時施咒，希望川普在最後一場辯論會時摔倒，結果失敗了，反而是民主黨總統候選人拜登在石油議題上失分；不過這群女巫不死心，準備在10月31日萬聖節當天齊對川普施法下咒，希望阻止川普連任。

    據英國《太陽報》報導，6100多名女巫加入「束縛川普（Bind Trump）」的臉書社團，聲稱她們會利用本月罕見「雙滿月日」帶來的額外法力，計畫在萬聖節當天，以及11月2日集體作法，盼藉此讓川普在11月3日的大選中落敗。

    報導指出，這群女巫在社群網站上透過「#BindTrump」和「#MagicResistance」兩個主題標籤串聯活動，發動至今規模最大的「藍色浪潮（Blue Wave）」咒語攻勢，希望將川普趕出白宮。

    川普於10月1日凌晨宣布自己確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而當晚正好是月圓之夜，這群女巫聲稱，正是她們在那個月圓之夜對川普施咒，才讓他中鏢。

    這已非巫婆組織第一次詛咒川普。早在2017年2月24日，「束縛川普」臉書專頁曾號召全球各地女巫當天傍晚對川普進行詛咒，有部分女巫在聚集在川普大樓外集體對川普下咒，其他的女巫則是在家施咒，再將照片傳上臉書分享。

    去年川普在面臨彈劾風波的時候，女巫們也聚集起來施加了咒語希望他下台，最後以失敗告終。

    有女巫在推特秀出對川普下咒的法器。（翻攝自推特）

    有女巫在推特秀出對川普下咒的法器。（翻攝自推特）

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