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    周庭推特問「支持川普還是拜登」？ 上千日本網友熱烈回覆

    美國2020總統大選進入最後倒數，前香港眾志副秘書長周庭今日在推特發文，詢問日本網友對美國大選的看法，支持川普（左）者占大部分，也有不少人聲援拜登（右）。（美聯社資料照）

    美國2020總統大選進入最後倒數，前香港眾志副秘書長周庭今日在推特發文，詢問日本網友對美國大選的看法，支持川普（左）者占大部分，也有不少人聲援拜登（右）。（美聯社資料照）

    2020/10/27 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020總統大選進入最後倒數，美國民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）最新民調顯示，現任總統川普（Donald Trump）成功反超選情，以48％略勝於拜登（Joe Biden）的47％；對此，前香港眾志副秘書長周庭今（27）日在推特發文，詢問日本網友對美國大選的看法，支持川普者占大部分，也有人不少聲援拜登。

    「拉斯穆森報告」公布22日至25日的最新民調，針對1500名美國選民進行總統大選調查，民調指出，川普本週成功反超選情，以48％略勝拜登的47％，反轉上週的民調結果，拜登當時以49％小贏川普的46％。

    周庭今在推特發文指出，「我有點憂慮，想知道日本的大家如何看待美國總統大選？川普或是拜登，您支持哪位候選人？」，推文一出後，吸引3千多位網友留言，有許多人表示，「如果拜登成為總統，世界將成為動物園」、「川普。要箝制習近平，拜登和歐巴馬都做不到」、「當然是川普！需要對中國強硬的總統」；另有不少網友支持拜登，認為他感覺較有同情心，但年紀偏大可能有點疑慮，並質疑川普將個人利益放在首位。

    周庭今在推特發文，吸引3千多位網友留言，有許多人支持川普，認為其對中國較為強硬，但也有不少網友支持拜登，認為他感覺比較有同情心，年紀偏大可能有點問題，並質疑川普將個人利益放在首位。（圖擷取自Twitter）

    周庭今在推特發文，吸引3千多位網友留言，有許多人支持川普，認為其對中國較為強硬，但也有不少網友支持拜登，認為他感覺比較有同情心，年紀偏大可能有點問題，並質疑川普將個人利益放在首位。（圖擷取自Twitter）

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