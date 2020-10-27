2千多名中國公民逾期居留 菲律賓政府勒令離境

菲律賓今年1月到10月，有2736名持落地簽證入境的中國公民因逾期居留而被勒令離境。

2020/10/27 21:08

〔中央社〕菲律賓移民局今天表示，今年1月到10月，有2736名持落地簽證入境的中國公民因逾期居留而被勒令離境。

大量中國公民湧入菲律賓的情形近來引發菲國參議員和民眾關切。菲國退休移民申請門檻只要年滿35歲，也讓參議員憂心菲律賓近4成退休移民來自中華人民共和國，可能帶來國家安全風險。

請繼續往下閱讀...

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）20日表示，2017年以來有400萬中國公民入境菲國，比菲律賓人口最多的城市奎松市（Quezon，人口約294萬）居民還多，其中約15萬人持落地簽入境。

菲國移民局今天發布新聞稿表示，移民局長莫連德（Jaime Morente）說，遭勒令離境的中國公民中，逾半數已列入入境黑名單。

他表示，雖然有些中國公民因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情航班取消，無法離開菲國，「那些沒有充分理由留下來的人已被列入我們的黑名單」。

為吸引中國旅客來菲，菲律賓觀光部和司法部2017年8月開放中國公民申請落地簽證（VUA），但持落地簽入境者停留期限不得超過30天。

中華人民共和國駐菲大使館2019年8月公告表示，近年菲律賓網路博彩公司泛濫，大量非法雇用中國公民來菲從事相關工作。鑑於目前菲律賓落地簽政策的不確定性，為避免不必要的麻煩和經濟損失，提醒中國公民「暫停或謹慎選擇辦理落地簽來菲」。

莫連德說，只有約5%來菲中國公民持落地簽入境。

馬尼拉當局為遏阻2019冠狀病毒疾病疫情擴散，3月19日起，除了菲國公民外籍配偶、子女和外國政府及國際組織官員外，其他外籍人士都禁止入境菲律賓，11月起才開放持有特別投資居留簽證或經濟特區核發簽證的外籍人士入境。中國公民落地簽申請目前也暫停。

另一方面，在參議員關切下，菲律賓退休署（PRA）今天致函所有特殊退休居留簽證持有者，要求退休移民告知是否有其他親屬在菲國及收入來源為何，以釐清是否有來自中國或其他國家公民藉著退休移民身分在菲律賓非法工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法