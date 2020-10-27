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    反制中國！印美簽署軍事協議BECA 共享敏感衛星數據

    印度與美國的外長和防長今日舉行「2+2」會談，並簽署了「基本交流與合作協議」（BECA），未來將共享敏感的衛星數據。左起為美國防長艾斯培、國務卿龐皮歐、印度防長辛格、外長蘇傑生。（彭博）

    印度與美國的外長和防長今日舉行「2+2」會談，並簽署了「基本交流與合作協議」（BECA），未來將共享敏感的衛星數據。左起為美國防長艾斯培、國務卿龐皮歐、印度防長辛格、外長蘇傑生。（彭博）

    2020/10/27 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mark Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）26日抵達印度訪問，今（27）日與印度外長和防長舉行「2+2」會談，並簽署了「基本交流與合作協議」（BECA），未來將共享敏感的衛星數據。

    綜合外媒報導，美方官員和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及防長辛格（Rajnath Singh）在新德里舉行年度「2+2」高層會談後宣布兩國簽署軍事協議。BECA是印度與美國4項軍事通訊基礎協定的最後一項，這將允許印度使用美軍的全球地理空間資料，提高打擊目標的準確性。

    龐皮歐在會後聯合聲明中表示，美國和印度在保護民主國家和共同價值觀方面有更好的一致性，兩國領導人和人民越來越清楚地看到，中國共產黨對民主、法治和透明度來說不是好友。兩國正採取一些方式加強合作，應對所有威脅。

    辛格在聯合聲明中也稱兩國簽署協議是「重大舉措」，「我們重申了我們對印度太平洋地區和平與安全的承諾...我們與美國在軍方和軍事合作上進展順利，也確定了共同開發國防裝備的計畫」。

    美國國防部的聲明指出，兩國加強了對深化兩軍合作的承諾，包括各軍種之間的合作；提高安全通訊能力；以及加強後勤方面的相互接觸，以應對「緊迫的全球安全挑戰」。

    印美雙方今簽署一系列在核能、地球科學和替代醫學 （Alternative medicine）方面的協議，但BECA是其中最重要的。

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