故意丟包100多張郵寄選票 美國郵差被革職起訴

美國郵政署（USPS）發現有名郵務人員涉嫌將100多封郵寄選票擅自丟掉，導致這些倒楣的選民收不到選票，事發後這名郵務人員被解雇，並被美國司法部以涉嫌聯邦罪「故意延誤與毀損信件」起訴。（美聯社）

2020/10/27 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國郵政署（USPS）發現有名郵務人員涉嫌將100多封郵寄選票擅自丟掉，導致這些倒楣的選民收不到選票，事發後這名郵務人員被解雇，並被美國司法部以涉嫌聯邦罪「故意延誤與毀損信件」起訴，若被定罪最高將面臨5年以下徒刑、罰款25萬美金（約713.8萬新台幣）與1年的獄後監督（supervised release）。

綜合外媒報導，這位在肯塔基州路易維爾（Louisville）服務的涉案郵務人員是30歲的男子博傑爾（DeShawn Bojgere），他被美國郵政署發現擅自將準備寄送出去的約111份郵寄選票丟到垃圾桶裡，連同其他近400份各式郵件也被一起丟掉；博傑爾的離譜行為被發現後，郵政署隨即將他革職並將案件移交司法部調查。

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負責偵辦此案的檢察官柯爾曼（Russell Coleman）昨天（26日）表示，原本當地的郵政辦公室已在3日時將信件全數送出，但這些信在5日至15日期間的某天被大量丟棄，據分析指出，被丟的郵件都是郵務人員在同一條投遞路線上的寄送位址；當地的郵政辦公室在15日表示，所有遭丟棄的信件皆完好無缺，郵遞選票也沒被開封與填寫，所有回報沒收到選票的人都已重新送達。

博傑爾被郵政署逮到後隨即坦承犯行，被聯邦政府依觸犯聯邦罪「故意延誤與毀損信件」起訴，未來若被定罪，最高將面臨5年以下徒刑、罰款25萬美金與1年的獄後監督。

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