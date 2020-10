2020/10/27 18:46

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟行政機構「歐盟執委會」的希臘籍副主席席納斯(Margaritis Schinas)今天驚傳確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),目前已進行自我隔離。

席納斯今天(27日)在自己的推特發文坦承,自己在例行的武漢肺炎檢測中出現陽性反應,目前已遵照規定自我隔離。

目前尚不清楚是否有其他歐盟高層被誆列為密集接觸者;根據世界衛生組織(WHO)資料,目前歐洲地區已有947.2萬人確診,已造成26.9萬人死亡。

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.