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    科莫多巨蜥擋卡車照瘋傳 印尼網友拒侏羅紀公園

    近日一張大型科摩多巨蜥阻擋在卡車前的照片在網路上瘋傳。（圖擷自Twitter）

    近日一張大型科摩多巨蜥阻擋在卡車前的照片在網路上瘋傳。（圖擷自Twitter）

    2020/10/27 20:24

    〔中央社〕印尼網友近期在社群網站貼出一張科莫多巨蜥擋在卡車前的照片，引起熱烈迴響，「拯救科莫多巨蜥」成為熱門標籤，要求政府停止將林卡島建設為「侏羅紀公園」的計畫。

    社群媒體推特（Twitter）帳號@KawanBaikKomodo在23日貼出一輛載運看似鋼筋的卡車被一隻科莫多巨蜥擋住的照片。根據貼文，照片攝於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的林卡島（Rinca Island），當地是印尼特有動物科莫多巨蜥（Komodo）的棲息地之一，是印尼列為重點發展的旅遊景點。

    貼文寫著，「令人傷心」，科莫多巨蜥對決用來開發林卡島為侏羅紀觀光景點的卡車，科莫多巨蜥第一次聽到轟隆隆的卡車引擎聲，吸入廢氣，這個開發案對牠們的未來有什麼影響，「還有人在關心保育嗎」。

    @KawanBaikKomodo並貼出施工的影片及照片，網友標註「拯救科莫多巨蜥」（#SaveKomodoNow）轉發，成為熱門標籤，印尼媒體也大幅報導。@KawanBaikKomodo26日再貼文指出，印尼環境及森林部（KLHK）在25日發出公文，要求當地居民不得拍攝施工照片，不得把照片外流。

    東努沙登加拉省林卡島的觀光發展計畫由印尼公共建設及住宅部（PUPR）主責推動。印尼公共建設及住宅部曾製作林卡島發展計畫的影片，影片配上好萊塢經典電影「侏羅紀公園」的配樂，因此被稱為「侏羅紀公園」發展計畫。

    印尼公共建設及住宅部昨天回應指出，該部與環境及森林部合作林卡島的發展計畫，施工工程都有科莫多國家公園的人員參與，不會傷害科莫多巨蜥的棲息生態。環境及森林部已經做過環境影響評估，在9月4日發出開發執照。

    科莫多巨蜥是世界現存最大蜥蜴，僅存於印尼小巽他群島（Lesser Sunda Islands）的主要島嶼，包括科莫多島（Komodo）、帕達爾島（Padar）及林卡島。印尼在1980年將小巽他群島列為科莫多國家公園，以保護科莫多巨蜥棲息地，1991年獲聯合國教科文組織（UNESCO）確立為世界遺產。

    根據美國聖多牙哥動物園全球圖書館（SDZG Library）在2019年的統計，科莫多巨蜥總數約5700隻，主要在科莫多國家公園內，約2450隻，其中有1185隻棲息於林卡島；此外，同屬東努沙登加拉省的佛羅雷斯島（Flores）有約2100隻。

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