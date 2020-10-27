回應「過度自信」說 拜登：我會奪回「藍轉紅」3大州

拜登26日在賓州徹斯特造勢，難得直接回應媒體提問，強調自己有信心拿下賓州。（美聯社）

2020/10/27 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入選前最後1週，民調落後的總統川普造勢行程不間斷，對手拜登則被認為相對「清閒」。對此，拜登26日回應道，他沒有「過度自信」，並稱有把握奪回4年前被川普翻轉的3大傳統民主黨州。

《福斯新聞》（Fox News）報導，拜登26日在賓夕法尼亞州徹斯特（Chester）與支持者見面時，難得回應媒體提問。針對外界認為他在選戰最後關頭，「並未精力充沛地造勢」，拜登澄清他沒有對選情「過度自信」，並反過來批評川普26日晚間在白宮舉行大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）戶外宣誓儀式，是「超級傳播者活動」。

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在拜登造訪賓州之際，川普同一天也在賓州一口氣舉行3場造勢。事實上，擁有20張選舉人票的賓州，有4分之1世紀都力挺民主黨，直到4年前才被川普以些微差距拿下，加上密西根（16張選舉人票）和威斯康辛州（10張選舉人）等另2個「藍轉紅」的州，順利將川普送入白宮。

在賓州史克蘭頓（Scranton）出生、且曾是賓州聯邦參議員的拜登自信道：「賓州將會重新立起『藍牆』（blue wall），我將會贏得賓州，這對於我個人及政治意義上都非常重要。」

拜登也表示：「我們會拿下密西根州，奪得威斯康辛州和明尼蘇達州，也有機會在俄亥俄州、北卡羅來納州、喬治亞州、愛荷華州等『紅州』取勝。」拜登自稱「感覺很好」，但強調「在真正結束前都不算結束」，必須奮戰到底。

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