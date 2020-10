受訪質疑媒體不公走人 川普：從未見媒體向拜登提嚴厲問題

2020/10/27 16:24

〔即時新聞/綜合報導〕尋求連任的美國總統川普,日前接受專訪時無故離場,《哥倫比亞廣播公司》(CBS News)26日公開川普離席時的片段,影片中可以看見川普有些不滿,隨後批評媒體從未以相同嚴厲的態度訪問拜登。

綜合外媒報導,川普日前在白宮接受《哥倫比亞廣播公司》節目「60分鐘」(60 Minutes)主持人斯塔爾(Lesley Stahl)專訪,在訪問中提及武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)、醫療健保和種族衝突等話題。在訪談進行約45分鐘後,川普質疑主持人斯塔爾提出許多「不適當的話題」。

川普指出,自己曾看過許多拜登的訪談,媒體總是問他溫和的問題,從來沒有媒體向拜登提出嚴厲的問題,怒批新聞媒體「不公平」對待兩黨候選人。川普提到,斯塔爾專訪的第一個問題是「是否準備好面對棘手的問題」,並認為,這不是開啟對話的方式,訪談氣氛降至冰點。

工作人員提醒斯塔爾專訪時間時,川普向幕僚希克斯(Hope Hicks)示意提到,訪談內容應該已經足夠,並起身走人。川普也在事後推文痛批,專訪「造假又偏頗」,並釋出完整的訪談影片。斯塔爾則表示,「這次的專訪禮貌的開始,但卻在爭議中遺憾的結束」團隊已準備好與總統談論許多現存的議題,對話卻被迫中斷。

Asked whether his tweets or name-calling turn people off, President Trump says: “I think I wouldn’t be here if I didn’t have social media.”



Moments later, he abruptly ended the interview. https://t.co/I6zv8qogcF pic.twitter.com/JYfPYOWGym