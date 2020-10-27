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    受訪質疑媒體不公走人 川普：從未見媒體向拜登提嚴厲問題

    川普日前接受節目「60分鐘」專訪，怒批媒體不公平，未以相同嚴厲的態度訪問拜登。（美聯社）

    川普日前接受節目「60分鐘」專訪，怒批媒體不公平，未以相同嚴厲的態度訪問拜登。（美聯社）

    2020/10/27 16:24

    〔即時新聞／綜合報導〕尋求連任的美國總統川普，日前接受專訪時無故離場，《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）26日公開川普離席時的片段，影片中可以看見川普有些不滿，隨後批評媒體從未以相同嚴厲的態度訪問拜登。

    綜合外媒報導，川普日前在白宮接受《哥倫比亞廣播公司》節目「60分鐘」（60 Minutes）主持人斯塔爾（Lesley Stahl）專訪，在訪問中提及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、醫療健保和種族衝突等話題。在訪談進行約45分鐘後，川普質疑主持人斯塔爾提出許多「不適當的話題」。

    川普指出，自己曾看過許多拜登的訪談，媒體總是問他溫和的問題，從來沒有媒體向拜登提出嚴厲的問題，怒批新聞媒體「不公平」對待兩黨候選人。川普提到，斯塔爾專訪的第一個問題是「是否準備好面對棘手的問題」，並認為，這不是開啟對話的方式，訪談氣氛降至冰點。

    工作人員提醒斯塔爾專訪時間時，川普向幕僚希克斯（Hope Hicks）示意提到，訪談內容應該已經足夠，並起身走人。川普也在事後推文痛批，專訪「造假又偏頗」，並釋出完整的訪談影片。斯塔爾則表示，「這次的專訪禮貌的開始，但卻在爭議中遺憾的結束」團隊已準備好與總統談論許多現存的議題，對話卻被迫中斷。

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