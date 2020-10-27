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    舊帳又被翻！共和黨參議員候選人控對手允許拜登「嗅」女兒

    2015年1月，時任美國副總統拜登（右），在參議員昆斯（左）就職典禮上，低身企圖親吻昆斯小女兒，後來她閃躲了一下，但拜登還是在她耳畔「嗅」了起來。（美聯社檔案照）

    2015年1月，時任美國副總統拜登（右），在參議員昆斯（左）就職典禮上，低身企圖親吻昆斯小女兒，後來她閃躲了一下，但拜登還是在她耳畔「嗅」了起來。（美聯社檔案照）

    2020/10/27 15:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登曾多次被指隨意觸碰女性，還被前助理指控性騷擾，被網民戲稱為「猥瑣怪叔叔拜登」（Creepy Uncle Joe）。德拉瓦州共和黨籍參議員候選人維茨克（Lauren Witzke）翻起舊帳，指控她的民主黨對手不但放任拜登的輕挑行徑，還允許拜登「嗅」13歲的小女兒。

    維茨克25日在推特貼出一段2015年1月的舊影片，並評論說，她的民主黨對手、現任德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coon）斯曾因「允許拜登嗅自己女兒」，在網路爆紅，成了最出名的一張梗圖（meme）。

    這段影片曾在網上廣為流傳，顯示時任副總統兼參議院議長的拜登，在坤斯的就職典禮上，接觸昆斯的小女兒並試圖親吻她，而庫恩斯卻在旁邊燦笑。

    維茨克在另一則推文貼出她接受美媒《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）採訪的一段影片，並在推文中指，「接近並深入了解（拜登之子杭特硬碟門）該調查的消息人士告訴我，昆斯的女兒以及其他7名未成年女孩也出現在（杭特的）筆記型電腦中」。

    維茨克是一位政治人物，因此許多網友認為，她如此爆料應該是有一定把握，不會輕易冒險承擔法律責任。

    拜登之前多次被控對女性有不當接觸，包括前民主黨內華達州議員露西‧佛洛斯（Lucy Flores）3月間指控他在2014年的一場選舉造勢活動對她性騷擾。她說，拜登把手放在她的肩膀上，用臉蹭她的頭髮，吻她的腦後。此前，康乃狄克州一名43歲女子拉波斯（Amy Lappos）向媒體表示，拜登在一次募款餐會上對她有不當觸摸。

    拜登還被爆出曾稱讚14歲少女的胸部，川普曾形容他是「猥瑣拜登」（Creepy Joe），更有網民稱後者為「猥瑣怪叔叔拜登」（Creepy Uncle Joe），以諷刺他對女性「毛手毛腳」。

    拜登在昆斯小女兒的耳畔「嗅」了起來。（電視畫面擷圖）

    拜登在昆斯小女兒的耳畔「嗅」了起來。（電視畫面擷圖）

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