為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為女病人看診竟「扒衣吸乳」 老中醫辯：促進血液循環

    新加坡老色醫為女患者推拿時，突然「扒衣吸乳」挨告，還辯稱是為了促進血液循環。（情境照）

    新加坡老色醫為女患者推拿時，突然「扒衣吸乳」挨告，還辯稱是為了促進血液循環。（情境照）

    2020/10/27 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！新加坡丹戎巴葛（Tanjong Pagar）一名74歲的林姓男中醫師前年涉嫌非禮一名40歲的女患者，在治療過程中要求她自行按摩私處，趁著她無法動彈時揉抓其胸、吸吮其乳，讓女方氣得提告，奇葩的是，林男卻辯稱這些都是「促進血液循環」的治療行為，此案於昨（26日）早上開審，林男則堅不認罪。

    根據《新明日報》報導，受害女患者表示，他在這間診所看診多年，前年9月24日她身體不適，在按摩師的建議下給中醫師看診，經過林男治療後3天就痊癒了，覺得他醫術高明，因此10月初再度找他治療氣血不通的問題，沒想到對方一看到她就問有沒有「對象」，應和男朋友多進行「性行為」，並在過程中幫她「吸胸部」，才能治療她的問題。

    報導提到，女方當時傻眼表示「不要亂說話」後，林男提出幫她推拿治療，於是她脫掉內衣，留著背心與長褲等待，對方卻拿出潤滑劑，企圖要碰觸她的私處，被阻止以後拿手套給女方要她「自行按摩私處」，同時在她胸部上方拔罐，也在肚子針灸，最後趁她無法動彈之時，突然掀起背心用按摩油推拿，甚至往她胸上放了東西，抓揉一陣子後直接低頭吸吮乳頭，讓她飽受驚嚇，立刻提告性騷擾。

    報導補充，對此，林男辯稱這些都是「促進血液循環」的治療行為，並非惡意性騷擾，而此案於昨（26日）早上開審，儘管被害患者指證歷歷，林男仍堅決否認犯行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公車偷戳女乘客胸部 色狼辯：「好奇她是不是在睡覺？」
    2020/10/25 10:16

    公車偷戳女乘客胸部 色狼辯：「好奇她是不是在睡覺？」
    穿多點以防他人「起秋」性侵？ 吳崢：像叫台灣人順從中國蠻橫
    2020/10/24 00:01

    穿多點以防他人「起秋」性侵？ 吳崢：像叫台灣人順從中國蠻橫
    手伸進女病患內褲裡撫陰摸溝 噁心物理治療師判刑5個月
    2020/10/21 19:01

    手伸進女病患內褲裡撫陰摸溝 噁心物理治療師判刑5個月
    捷運偷摸女乘客恥骨 他被抓包還找下個目標繼續摸
    2020/10/20 12:44

    捷運偷摸女乘客恥骨 他被抓包還找下個目標繼續摸
    國際今日熱門
    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反
    2020/10/26 22:24

    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反

    中颱莫拉菲肆虐菲律賓釀13失蹤 越南剉咧等急撤130萬人
    2020/10/26 19:43

    中颱莫拉菲肆虐菲律賓釀13失蹤 越南剉咧等急撤130萬人

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦
    2020/10/26 22:06

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查
    2020/10/26 20:58

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播