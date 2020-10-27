為女病人看診竟「扒衣吸乳」 老中醫辯：促進血液循環

新加坡老色醫為女患者推拿時，突然「扒衣吸乳」挨告，還辯稱是為了促進血液循環。（情境照）

2020/10/27 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！新加坡丹戎巴葛（Tanjong Pagar）一名74歲的林姓男中醫師前年涉嫌非禮一名40歲的女患者，在治療過程中要求她自行按摩私處，趁著她無法動彈時揉抓其胸、吸吮其乳，讓女方氣得提告，奇葩的是，林男卻辯稱這些都是「促進血液循環」的治療行為，此案於昨（26日）早上開審，林男則堅不認罪。

根據《新明日報》報導，受害女患者表示，他在這間診所看診多年，前年9月24日她身體不適，在按摩師的建議下給中醫師看診，經過林男治療後3天就痊癒了，覺得他醫術高明，因此10月初再度找他治療氣血不通的問題，沒想到對方一看到她就問有沒有「對象」，應和男朋友多進行「性行為」，並在過程中幫她「吸胸部」，才能治療她的問題。

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報導提到，女方當時傻眼表示「不要亂說話」後，林男提出幫她推拿治療，於是她脫掉內衣，留著背心與長褲等待，對方卻拿出潤滑劑，企圖要碰觸她的私處，被阻止以後拿手套給女方要她「自行按摩私處」，同時在她胸部上方拔罐，也在肚子針灸，最後趁她無法動彈之時，突然掀起背心用按摩油推拿，甚至往她胸上放了東西，抓揉一陣子後直接低頭吸吮乳頭，讓她飽受驚嚇，立刻提告性騷擾。

報導補充，對此，林男辯稱這些都是「促進血液循環」的治療行為，並非惡意性騷擾，而此案於昨（26日）早上開審，儘管被害患者指證歷歷，林男仍堅決否認犯行。

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