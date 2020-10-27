為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    幾內亞選舉爆發爭議 示威衝突至少21死

    幾內亞大選出現爭議，全國示威爆發衝突，截至26日已有至少21人死亡。（法新社）

    幾內亞大選出現爭議，全國示威爆發衝突，截至26日已有至少21人死亡。（法新社）

    2020/10/27 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家幾內亞日前結束總統大選，高齡82歲的現任總統顧德（Alpha Condé）二度連任，反對派質疑選舉舞弊，引發各地的示威行動，截至26日為止，已有21人在衝突中死亡。

    《法新社》報導，幾內亞24日公布選舉結果，顧德以59.49％的得票率勝選，68歲的對手狄亞洛（Cellou Dalein Diallo）則獲得33.5％的選票。狄亞洛表示，競選團隊前往各票所統計後，證實自己勝選的消息。狄亞洛自行宣布當選後，全國反對派的支持者與安全部隊爆發多起衝突，反對派表示，衝突已導致27人死亡，據當地媒體報導，19日以來共21人死亡。

    幾內亞國內爆發動亂後，聯合國、非洲聯盟（African Union）以及西非國家經濟共同體（ECOWAS）各國的外交代表團在25日飛抵幾內亞。包括西非國家經濟共同體主席布勞（Jean-Claude Kassi Brou）和聯合國西非特別代表錢巴斯（Mohamed Ibn Chambas）在內的特使，26日與多名部長和政府官員會面。一名官員透露，代表團也和幾內亞選舉委員會以及外國外交代表進行會談。狄亞洛表示，已在家中和代表團進行交談。

    幾內亞總統在今年3月通過新憲法，廢除總統最多連任兩屆的限制，引發國民不滿，認為總統正使國家走向專制。反總統顧德的抗議在26日上午恢復行動，許多商店暫停營業，但示威人群未如預期的多，一位郊區民眾透露，附近的居民都在等在代表團會談的結果，部分地區則有顧德和狄亞洛雙方的支持者發生衝突。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幾內亞總統大選結果揭曉 82歲阿公第三度當選
    2020/10/24 22:28

    幾內亞總統大選結果揭曉 82歲阿公第三度當選
    幾內亞反對派領袖宣布當選總統 群眾狂歡爆衝突
    2020/10/20 20:13

    幾內亞反對派領袖宣布當選總統 群眾狂歡爆衝突
    吉爾吉斯政局動盪 總統今宣布請辭
    2020/10/15 16:58

    吉爾吉斯政局動盪 總統今宣布請辭
    白羅斯選舉爭議延燒2個月 總統至監獄會面反對派
    2020/10/11 11:16

    白羅斯選舉爭議延燒2個月 總統至監獄會面反對派
    國際今日熱門
    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反
    2020/10/26 22:24

    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反

    中颱莫拉菲肆虐菲律賓釀13失蹤 越南剉咧等急撤130萬人
    2020/10/26 19:43

    中颱莫拉菲肆虐菲律賓釀13失蹤 越南剉咧等急撤130萬人

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦
    2020/10/26 22:06

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查
    2020/10/26 20:58

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播