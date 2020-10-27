幾內亞選舉爆發爭議 示威衝突至少21死

幾內亞大選出現爭議，全國示威爆發衝突，截至26日已有至少21人死亡。（法新社）

2020/10/27 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家幾內亞日前結束總統大選，高齡82歲的現任總統顧德（Alpha Condé）二度連任，反對派質疑選舉舞弊，引發各地的示威行動，截至26日為止，已有21人在衝突中死亡。

《法新社》報導，幾內亞24日公布選舉結果，顧德以59.49％的得票率勝選，68歲的對手狄亞洛（Cellou Dalein Diallo）則獲得33.5％的選票。狄亞洛表示，競選團隊前往各票所統計後，證實自己勝選的消息。狄亞洛自行宣布當選後，全國反對派的支持者與安全部隊爆發多起衝突，反對派表示，衝突已導致27人死亡，據當地媒體報導，19日以來共21人死亡。

請繼續往下閱讀...

幾內亞國內爆發動亂後，聯合國、非洲聯盟（African Union）以及西非國家經濟共同體（ECOWAS）各國的外交代表團在25日飛抵幾內亞。包括西非國家經濟共同體主席布勞（Jean-Claude Kassi Brou）和聯合國西非特別代表錢巴斯（Mohamed Ibn Chambas）在內的特使，26日與多名部長和政府官員會面。一名官員透露，代表團也和幾內亞選舉委員會以及外國外交代表進行會談。狄亞洛表示，已在家中和代表團進行交談。

幾內亞總統在今年3月通過新憲法，廢除總統最多連任兩屆的限制，引發國民不滿，認為總統正使國家走向專制。反總統顧德的抗議在26日上午恢復行動，許多商店暫停營業，但示威人群未如預期的多，一位郊區民眾透露，附近的居民都在等在代表團會談的結果，部分地區則有顧德和狄亞洛雙方的支持者發生衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法