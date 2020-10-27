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    疫情仍燒？江西豐城稱238天零確診 卻突發「重要防疫通知」

    中國江西省豐城市先前稱238日零確診，看似已經控制住武漢肺炎疫情，不過近期卻再度發出「重要通知」，要求加強防疫，甚至得嚴查進入該地的人民，此舉也引發外界質疑，是否疫情仍在燒。中國醫院示意圖。（法新社）

    中國江西省豐城市先前稱238日零確診，看似已經控制住武漢肺炎疫情，不過近期卻再度發出「重要通知」，要求加強防疫，甚至得嚴查進入該地的人民，此舉也引發外界質疑，是否疫情仍在燒。中國醫院示意圖。（法新社）

    2020/10/27 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省豐城市先前稱238日零確診，看似已經控制住武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，近期卻再度發出「重要通知」，要求加強防疫，甚至得嚴查進入該地的人民，此舉也引發外界質疑，是否疫情仍在燒。

    綜合外媒報導，江西豐城市疫情防控應急指揮部近日發出「重要通知」，突然要求全市實施「掃碼驗碼、測量體溫以及查戴口罩」等防疫措施，並指示各政府部門加強進入豐城市的人員健康監測，外來人員也得自備7天內的核酸檢測證明才能進入。

    由於當局先前聲稱238日零確診，卻在近日新疆再度爆發疫情後，緊急加緊防疫，並廣發給各政府單位、公共場域，要求排查進入豐城外地人員。此舉不免引發外界質疑，是否中國的疫情「還在燒」，比先前宣稱的狀況還更加嚴峻。

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