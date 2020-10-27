為了躲避路人 中國壓路機輾斃早餐店客人

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
中國深圳一台壓路機撞上早餐店，結果輾斃一名剛吃完早餐的客人。（圖翻攝自梨視頻）
〔即時新聞／綜合報導〕中國發生一起人命意外，25日上午8時許，深圳一台壓路機撞上早餐店，結果輾斃一名剛吃完早餐的客人，事故原因正在調查中。
《星島環球網》報導，事發當時，該壓路機沿著駿龍路行駛在下坡路段，卻疑似失控，結果為了避免撞上7、8名行人，吳姓駕駛選擇撞向早餐店，輾斃一名到早餐店用餐的保全人員。意外發生後壓路機被用帆布蓋住，現場一片凌亂，當地警方也成立事故調查組展開調查工作。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
廣場舞比賽老婦倒地身亡！隊友「跨過去」繼續跳
河南運蒜車翻車！居民忙清理...路過貨車又翻覆壓死8人
網紅釣魚疑觸高壓電慘死！女友自爆已懷孕：他是為了救我
被寵物害死！ 27歲男醫遛大狗遭絆倒頭部重創身亡
結婚2年不喊公婆「爸媽」 妻被夫告上法庭鬧離婚
明年抵達火星！NASA曝毅力號登陸處模擬圖 內藏任務玄機
「果粉」摸太爽？ 中國直營店iPhone 12展示機 不到1週就掉漆
白羅斯10萬人上街示威 籲全國發起大罷工
馬克宏槓上穆斯林 中東國家抵制法國商品
軍情動態》土耳其測試俄製防空系統 美抨擊選錯方向恐引嚴重後果
熱門推播