為了躲避路人 中國壓路機輾斃早餐店客人

中國深圳一台壓路機撞上早餐店，結果輾斃一名剛吃完早餐的客人。（圖翻攝自梨視頻）

2020/10/27 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國發生一起人命意外，25日上午8時許，深圳一台壓路機撞上早餐店，結果輾斃一名剛吃完早餐的客人，事故原因正在調查中。

《星島環球網》報導，事發當時，該壓路機沿著駿龍路行駛在下坡路段，卻疑似失控，結果為了避免撞上7、8名行人，吳姓駕駛選擇撞向早餐店，輾斃一名到早餐店用餐的保全人員。意外發生後壓路機被用帆布蓋住，現場一片凌亂，當地警方也成立事故調查組展開調查工作。

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