紐約市警察廣播「川普2020」 調查後被停職

2020/10/27 11:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數,近日紐約市出現警察利用巡邏車的廣播系統喊總統川普的造勢口號「川普2020(Trump 2020)」,相關影片在網路引起熱議,紐約市警察局(NYPD)26日表示,經調查已將該名警員停職。

綜合外媒報導,紐約布魯克林區一名警員25日晚間在街頭使用警車的廣播系統,高喊「川普2020」,影片被上傳至網路上後引發網友熱議,同時也引起紐約市警察局的關注,推文表示將進行調查。目擊者詹金斯-薩林(Eric Jenkins-Sahlin)表示,自己聽到有人在街頭喊「川普2020」,隨後聽到來回叫囂的聲音。

請繼續往下閱讀...

紐約市警察局長希亞(Dermot Shea)指出,這件事「百分之百不可接受」,執法須維持中立不應政治化,無論紐約市民的政治傾向為何,員警都必須為所有人民服務。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也推文強調,任何在執勤期間推動政治宣傳的紐約警察局官員都將面臨後果,當局將盡速採取行動,不會容忍相關行為。

影片中可以看見警員將車輛停在路口,一名男子怒嗆警察「有種再說一次」,隨後警員以廣播系統喊「川普2020」,向一旁的男子表示,「快拍照、錄影,放到臉書或YouTube」,並在最後說該名男子是「難纏的傢伙(tough guy)」。

紐約市警察局26日在推特宣布,因出於政治目的使用部門車輛廣播系統的警務人員,經調查後已留職停薪,停職處分立即生效。

根據紐約市警察局巡邏指南,正在值勤或是身穿制服的員警,禁止公開發表對選舉候選人的個人觀點、意見或支持。美國邁阿密日前也發生一起類似事件,一名穿著制服的警察前往投票所時,戴著印有「川普2020」的口罩,照片公開後,該名警察也面臨相關處分。

We are aware of this video and it is under investigation by our Brooklyn South Investigation Unit. Police officers must remain apolitical. https://t.co/a3XyWCNceb

How the NYPD rolling up in Black communities these days (on my block): “Trump 2020. Put it on YouTube. Put it on Facebook...”

Aight MFers... it’s on TWITTER TOO! BI-DEN! ????????????#Vote #nypdfinest #bidenharris2020 pic.twitter.com/hmXdY8ivbM