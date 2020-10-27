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    紐約市警察廣播「川普2020」 調查後被停職

    紐約一名警察25日利用巡邏車的廣播系統，在街頭高喊「川普2020」，經調查後被紐約市警察局停職。（圖擷自推特）

    紐約一名警察25日利用巡邏車的廣播系統，在街頭高喊「川普2020」，經調查後被紐約市警察局停職。（圖擷自推特）

    2020/10/27 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，近日紐約市出現警察利用巡邏車的廣播系統喊總統川普的造勢口號「川普2020（Trump 2020）」，相關影片在網路引起熱議，紐約市警察局（NYPD）26日表示，經調查已將該名警員停職。

    綜合外媒報導，紐約布魯克林區一名警員25日晚間在街頭使用警車的廣播系統，高喊「川普2020」，影片被上傳至網路上後引發網友熱議，同時也引起紐約市警察局的關注，推文表示將進行調查。目擊者詹金斯-薩林（Eric Jenkins-Sahlin）表示，自己聽到有人在街頭喊「川普2020」，隨後聽到來回叫囂的聲音。

    紐約市警察局長希亞（Dermot Shea）指出，這件事「百分之百不可接受」，執法須維持中立不應政治化，無論紐約市民的政治傾向為何，員警都必須為所有人民服務。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也推文強調，任何在執勤期間推動政治宣傳的紐約警察局官員都將面臨後果，當局將盡速採取行動，不會容忍相關行為。

    影片中可以看見警員將車輛停在路口，一名男子怒嗆警察「有種再說一次」，隨後警員以廣播系統喊「川普2020」，向一旁的男子表示，「快拍照、錄影，放到臉書或YouTube」，並在最後說該名男子是「難纏的傢伙（tough guy）」。

    紐約市警察局26日在推特宣布，因出於政治目的使用部門車輛廣播系統的警務人員，經調查後已留職停薪，停職處分立即生效。

    根據紐約市警察局巡邏指南，正在值勤或是身穿制服的員警，禁止公開發表對選舉候選人的個人觀點、意見或支持。美國邁阿密日前也發生一起類似事件，一名穿著制服的警察前往投票所時，戴著印有「川普2020」的口罩，照片公開後，該名警察也面臨相關處分。

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