忘記名字了！拜登口誤鬧笑話 川普嘲諷引爆兩方人馬混戰

2020/10/27 10:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)25日出現口誤,脫口說出「我們不能再忍受喬治(布希)當4年總統」,疑把對手川普和前總統小布希(George W. Bush)搞混,這讓川普抓到小辮子狂打,嘲諷「他忘記我名字了!」該推文一出也引起廣大迴響,更引爆兩方人馬混戰。

拜登夫婦25日晚間在一場視訊造勢音樂會中致詞時,脫口自稱正在對抗「讓喬治(布希)再做4年」(four more years of George);隨後還繼續口誤稱川普為喬治,讓妻子尷尬地輕聲提醒。

請繼續往下閱讀...

川普對此在推特大肆嘲諷,拜登把他叫成喬治,「不記得他的名字」,但因為受到主持人的幫忙才得以從窘境中脫身,川普更酸度爆表地說「看來假新聞集團正加班工作,幫他掩飾他的口誤!」。

該推文一出吸引將近26萬名網友按讚,引發兩派人馬混戰,川普支持者直呼「拜登要輸了!」、「傻眼」、「這讓人太不安了」;拜登支持者則瘋狂貼上過去川普口誤片段,並攻擊川普用兩隻手喝水的行為「至少拜登可以用一隻手喝」。

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!