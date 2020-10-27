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    忘記名字了！拜登口誤鬧笑話 川普嘲諷引爆兩方人馬混戰

    拜登疑把對手川普和前總統小布希搞混，這讓川普（見圖）抓到小辮子狂打，嘲諷「他忘記我名字了！」該推文一出也引起廣大迴響，更引爆兩方人馬混戰。（法新社）

    拜登疑把對手川普和前總統小布希搞混，這讓川普（見圖）抓到小辮子狂打，嘲諷「他忘記我名字了！」該推文一出也引起廣大迴響，更引爆兩方人馬混戰。（法新社）

    2020/10/27 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）25日出現口誤，脫口說出「我們不能再忍受喬治（布希）當4年總統」，疑把對手川普和前總統小布希（George W. Bush）搞混，這讓川普抓到小辮子狂打，嘲諷「他忘記我名字了！」該推文一出也引起廣大迴響，更引爆兩方人馬混戰。

    拜登夫婦25日晚間在一場視訊造勢音樂會中致詞時，脫口自稱正在對抗「讓喬治（布希）再做4年」（four more years of George）；隨後還繼續口誤稱川普為喬治，讓妻子尷尬地輕聲提醒。

    川普對此在推特大肆嘲諷，拜登把他叫成喬治，「不記得他的名字」，但因為受到主持人的幫忙才得以從窘境中脫身，川普更酸度爆表地說「看來假新聞集團正加班工作，幫他掩飾他的口誤！」。

    該推文一出吸引將近26萬名網友按讚，引發兩派人馬混戰，川普支持者直呼「拜登要輸了！」、「傻眼」、「這讓人太不安了」；拜登支持者則瘋狂貼上過去川普口誤片段，並攻擊川普用兩隻手喝水的行為「至少拜登可以用一隻手喝」。

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