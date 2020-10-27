武漢肺炎》新疆昨又增26例無症狀感染者 全都在疏附縣

新疆26日新增26例無症狀感染者，都在喀什地區疏附縣。圖為中國醫療人員。（法新社）

2020/10/27 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，而新疆維吾爾自治區衛健委指出，自25日下午4點至26日下午4點為止，又新增26例無症狀感染者。

綜合中媒報導，新增26例無症狀感染者與先前的138例無症狀感染者相同，全都是在喀什地區疏附縣，新增的26例全為先前檢出137例的密切接觸者。在昨日舉行的喀什疫情防疫紀者會中，喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江表示，截至26日下午4點為止，疏附縣逾24萬人已全部完成檢測，喀什地區需檢測總人數逾474萬人，累計採樣人數逾447萬人，檢測結果出爐者逾213萬人，除了疏附縣檢測出的無症狀感染者外，其它縣市均為陰性，27日喀什地區將完成全員核酸檢測。

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王希江說，這次疏附縣疫情目前報告的全為無症狀感染者，主要是因為發現得早，病人還處於感染早期階段，均表現為無症狀感染者。喀什地區行署副秘書長艾賽提·吾拉音木在記者會中指出，目前喀什地區疏附縣164例無症狀感染者，與該縣站敏鄉三村工廠相關聯性大，全部病例均為主動篩查發現。

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