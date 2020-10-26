美中角力！趙立堅反擊點名6美媒：7天內交所有資料

中國外交部發言人趙立堅（見圖）今天（26日）宣布將制裁6家美國媒體在中國分部，限令7天之內交出在中國的工作人員名單、財務、經營、所擁有不動產資料等資料。（路透）

2020/10/26 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前宣布，再將6家中國媒體列為「外國使團」（foreign missions）管控，比照駐外實體進行規範，此舉使得這些中媒受到更嚴格的監督。中國外交部也祭出報復手段，在今天（26日）宣布將制裁6家美國媒體在中國分部，限令7天之內交出在中國的工作人員名單、財務、經營、所擁有不動產資料等資料。

中國外交部發言人趙立堅在今天表示，由於美國政府對中國駐美媒體的報導工作屢次無端設限、刁難，不斷升級對中國媒體的歧視與政治打壓，針對美國將6家中國媒體列為「外國使團」的行為，在上週已表明中方嚴正立場，要求美方撤回列管決定，但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和污名化行動，因此中國也做出回應。

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趙立堅指出，中國要求《美國廣播公司》（ABC）、《洛杉磯時報》、《明尼蘇達公共電台》、《美國國家事務出版公司》、《新聞周刊》、《美國專題新聞社》等6家美國媒體駐中國分社，「自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面資料」。

趙立堅重申，要求美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，更警告若美方一意孤行，錯上加錯，「必將採取進一步的反制措施」。

美國在21日宣布，將《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、《中國社會科學出版社》、《北京周報》，以及《經濟日報》列入外國使團進行管控，且在今年6月即根據《外國使團法》，將《中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》與《環球時報》等4家中媒列為外國使團。

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