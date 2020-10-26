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    香港大學副校長人選惹議 2千師生校友要求延後任命

    香港大學校委會明天開會，預料將討論兩位來自北京清華大學的副校長人選任命。港大學生會發起聯署要求延後程序。圖為港大的教育大樓。（中央社資料照）

    香港大學校委會明天開會，預料將討論兩位來自北京清華大學的副校長人選任命。港大學生會發起聯署要求延後程序。圖為港大的教育大樓。（中央社資料照）

    2020/10/26 23:17

    〔中央社〕香港大學校委會明天開會，預料將討論兩名副校長任命事宜，獲推薦的兩人都來自北京清華大學。港大學生會發起聯署要求延後任命程序，截至今晚8時已獲逾兩千港大學生、教職員及校友響應。

    官方香港電台晚間作了上述報導。據表示，兩名獲推薦的人選分別是北京清華大學學者申作軍以及宮鵬，分別負責研究及學術發展。

    香港01日前披露，申作軍除了是北京清華大學工業工程系系主任，也身兼該學系「系黨委」的黨委委員，這意味著他具有中共黨員身分，因此一旦獲得委任，將是「首次有具中共黨員身分人士擔任港大管理層」。

    香港電台報導，港大學生會的聯署聲明要求校委會調查候選人背景資料以及遴選委員會的利益衝突，並公開調查報告。

    聯署聲明並要求校委會公開這次遴選委員會成員名單和遴選準則，同時要求申作軍以書面形式作政治申報。

    針對獲推薦副校長人選引起爭議一事，港大校委會委員盧寵茂今天稍早在香港電台節目表示，外界公開討論聘用人選，對大學是一種干預。

    他認為，若因對方是中國大陸人士就不聘用或不合作，「這種說法是無稽」，而政客、政治人物擔任校長，在外國也很常見。

    他強調，聘任是大學行政過程，有遴選委員會提名，「一層一層去做」，學術能力和學術背景是唯一考慮因素。

    網上資料顯示，申作軍是美國西北大學博士，曾任加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）教授，曾負責美國國家科學基金會（National Science Foundation）多個研究計畫。

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