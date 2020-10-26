為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國教師斬首事件延燒 巴基斯坦總理槓上法國總統

    巴基斯坦總理伊姆蘭汗（如圖）對法國總統馬克宏的言論表達了不滿，他認為馬克宏的言詞會導致更大的社會對立。（美聯社）

    巴基斯坦總理伊姆蘭汗（如圖）對法國總統馬克宏的言論表達了不滿，他認為馬克宏的言詞會導致更大的社會對立。（美聯社）

    2020/10/26 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今（26）日針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的言論表達了不滿。馬克宏日前因歷史教師遭斬首事件而批評了伊斯蘭教極端主義，伊姆蘭汗則指控馬克宏的言論是在釀造更大的對立。

    事件起因為法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）於本月12日對學童展示了伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，而後於16日慘遭伊斯蘭極端主義分子殺害；僅管帕蒂在課堂上已先請信仰伊斯蘭教的學童離席，以免觸犯他們的信仰禁忌，但伊斯蘭極端主義分子仍然認為帕蒂違反了「不可偶像崇拜」的教義，因而將其斬首。

    此事件在法國引起軒然大波，不僅全國上下激憤，馬克宏於25日也為此在推特上推文，稱法國會為了「自由、平等、博愛」的價值觀而全力以赴，並延續與暴政還有狂熱主義作抗爭的歷史。

    針對馬克宏的言行，伊姆蘭汗在推特上表示，馬克宏的言辭將會造成更嚴重的對立，「這個時候馬克宏大可安撫創傷，不讓極端分子有發展空間，而不是造成進一步對立與排斥，這將無可避免地導致激進主義。」

    巴基斯坦外交大臣庫雷西（Shah Mehmood Qureshi）也表示，他已因馬克宏「不負責任的言論」而向法國駐巴基斯坦大使表達了抗議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬克宏槓上穆斯林 中東國家抵制法國商品
    2020/10/26 15:45

    馬克宏槓上穆斯林 中東國家抵制法國商品
    土耳其總統嗆馬克宏該去看心理醫生 法國怒召回大使抗議
    2020/10/25 15:25

    土耳其總統嗆馬克宏該去看心理醫生 法國怒召回大使抗議

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    法教師遭恐攻斬首案情曝光 2學生出賣老師只為萬元酬勞
    2020/10/22 15:04

    法教師遭恐攻斬首案情曝光 2學生出賣老師只為萬元酬勞
    法教師展示穆罕默德漫畫遭斬首 馬克宏︰解散參與行動極端組織
    2020/10/21 11:06

    法教師展示穆罕默德漫畫遭斬首 馬克宏︰解散參與行動極端組織
    歷史老師遭斬首震驚社會 法國政府將驅逐231名極端主義份子
    2020/10/19 07:30

    歷史老師遭斬首震驚社會 法國政府將驅逐231名極端主義份子
    國際今日熱門
    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了
    2020/10/26 00:57

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了

    「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫
    2020/10/26 00:07

    「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫

    泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援
    2020/10/26 00:25

    泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火
    2020/10/26 06:23

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播