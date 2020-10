法國教師斬首事件延燒 巴基斯坦總理槓上法國總統

2020/10/26 23:36

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)今(26)日針對法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的言論表達了不滿。馬克宏日前因歷史教師遭斬首事件而批評了伊斯蘭教極端主義,伊姆蘭汗則指控馬克宏的言論是在釀造更大的對立。

事件起因為法國一名歷史教師帕蒂(Samuel Paty)於本月12日對學童展示了伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫,而後於16日慘遭伊斯蘭極端主義分子殺害;僅管帕蒂在課堂上已先請信仰伊斯蘭教的學童離席,以免觸犯他們的信仰禁忌,但伊斯蘭極端主義分子仍然認為帕蒂違反了「不可偶像崇拜」的教義,因而將其斬首。

此事件在法國引起軒然大波,不僅全國上下激憤,馬克宏於25日也為此在推特上推文,稱法國會為了「自由、平等、博愛」的價值觀而全力以赴,並延續與暴政還有狂熱主義作抗爭的歷史。

針對馬克宏的言行,伊姆蘭汗在推特上表示,馬克宏的言辭將會造成更嚴重的對立,「這個時候馬克宏大可安撫創傷,不讓極端分子有發展空間,而不是造成進一步對立與排斥,這將無可避免地導致激進主義。」

巴基斯坦外交大臣庫雷西(Shah Mehmood Qureshi)也表示,他已因馬克宏「不負責任的言論」而向法國駐巴基斯坦大使表達了抗議。

It is unfortunate that he has chosen to encourage Islamophobia by attacking Islam rather than the terrorists who carry out violence, be it Muslims, White Supremacists or Nazi ideologists. Sadly, President Macron has chosen to deliberately provoke Muslims, incl his own citizens,