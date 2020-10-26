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    主張「社會主義」路線？ 拜登副手賀錦麗笑了

    賀錦麗（見圖）受訪時被問到若當選是否會推行社會主義或更激進的政策，她笑了。（法新社）

    賀錦麗（見圖）受訪時被問到若當選是否會推行社會主義或更激進的政策，她笑了。（法新社）

    2020/10/26 20:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）主播歐唐諾（Norah O’Donnell）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪談，被問到若當選是否會推行「社會主義」或更激進的政策？賀錦麗笑了笑，卻未正面回答，只說，不會被美國總統川普（Donald Trump）強加的定義侷限。

    《福斯新聞》報導，歐唐諾先力捧賀錦麗被認為是「最自由派的美國參議員」，還引用中立組織「政府追蹤」（GovTrack）的排行，指賀錦麗支持綠色新政（Green New Deal）、全民聯邦醫療保險（Medicare for All）、大麻合法化，接著問賀錦麗，會不會說服尚未表態的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）推行這些激進政見。

    賀錦麗只說，和競選搭檔拜登共同處理議題時，她會分享她的生命經歷。由於川普曾指控拜登像「木馬屠城」準備引入左派人士的入社會主義路線，歐唐諾追問，所謂的生命經歷是否意味著一種社會主義的人生觀。賀錦麗聽到這問題後頓住，並笑了。

    賀錦麗對主持人的說法予以否認，她說，「那是一種在美國長大的黑人小孩，一個檢察官，一個母親在19歲離開印度來到美國的成年女人會擁有的觀點。一個，妳知道的，我也喜歡嘻哈。妳想知道什麼呢？」

    賀錦麗說，她不會把自己侷限在川普給她強加的定義裡，而美國人應該也學到如果這麼做就錯了，也表示如果她不支持拜登想推行的事務，就不會加入拜登陣營。

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