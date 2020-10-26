為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》新疆一夕爆137例 專家：恐出現「超級傳播者」

    中國新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，因為原先僅1例無症狀感染，而今卻一夕暴增，引發當局緊張。圖為新疆的醫療人員對民眾進行核酸檢測。（路透資料照）

    中國新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，因為原先僅1例無症狀感染，而今卻一夕暴增，引發當局緊張。圖為新疆的醫療人員對民眾進行核酸檢測。（路透資料照）

    2020/10/26 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國公布新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，因為原先僅1例無症狀感染，卻一夕暴增，引發輿論關注，當地啟動「一級應急響應」，中國國家衛健委也已派工作小組趕往。有專家警告，新疆恐已出現三代病例，且不排除有「超級傳播者」。

    綜合中媒報導，新疆維吾爾自治區衛健委指出，25日新增無症狀感染者137例，加上原有1例，共138例，都在喀什地區疏附縣。當局昨天急調600多名核酸檢測人員緊急支援，中國中央也派出工作小組前往當地。

    對此，上海復旦大學公衛學院院長、流行病學家姜慶五分析表示，從規模上來看，137例陽性病例意味著恐怕不只一代、二代傳播，三代病例可能也已出現；中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定新疆地區疫情爆發原因，但初判可能是冬季來臨、氣溫下降有關，認為新冠病毒活性會因變冷而增加。

    另外，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，武漢肺炎感染者一般來說在症狀出現前2天即可檢測出陽性，因此138例無症狀感染，一可能是因為這些病例大多處於發病前期，二是當局反應較快，在病患出現病症前就追蹤到。

    王廣發指出，因為人的活動範圍有限，一個患者平均可以感染3人，依此推算，他也認同137例的數量恐怕已出現二、三代，甚至更多傳染病例，不排除出現「超級傳播者」！王廣發警告，此輪疫情爆發切不能掉以輕心，「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心」。他也預計此次喀什地區的138例無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新疆一天爆137例無症狀感染全在同縣 急調600名檢測人員支援
    2020/10/26 09:21

    新疆一天爆137例無症狀感染全在同縣 急調600名檢測人員支援
    武漢肺炎》新疆喀什爆增137例無症狀感染者 啟動一級響應
    2020/10/25 22:10

    武漢肺炎》新疆喀什爆增137例無症狀感染者 啟動一級響應

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    中國聲稱僅1例無症狀患者 新疆喀什民眾求救：封城了出不去
    2020/10/25 10:12

    中國聲稱僅1例無症狀患者 新疆喀什民眾求救：封城了出不去
    逼喝中藥、沖消毒水 疫情也阻撓不了中國迫害維族
    2020/09/01 00:34

    逼喝中藥、沖消毒水 疫情也阻撓不了中國迫害維族
    中國新疆嚴厲封城挨轟不合理 外媒：已激發廣大民怨
    2020/08/26 11:12

    中國新疆嚴厲封城挨轟不合理 外媒：已激發廣大民怨
    武漢肺炎》沒疫情地區照封！新疆人強迫服中藥 出門就上銬
    2020/08/24 21:11

    武漢肺炎》沒疫情地區照封！新疆人強迫服中藥 出門就上銬
    國際今日熱門
    心儀候選人輸了怎麼辦？《路透》民調曝美國人反應
    2020/10/25 22:37

    心儀候選人輸了怎麼辦？《路透》民調曝美國人反應

    《禁止核武器條約》明年1月生效 唯一受害國日本卻沒簽署
    2020/10/25 22:54

    《禁止核武器條約》明年1月生效 唯一受害國日本卻沒簽署

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了
    2020/10/26 00:57

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了

    自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬
    2020/10/25 22:45

    自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播