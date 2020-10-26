武漢肺炎》新疆一夕爆137例 專家：恐出現「超級傳播者」

中國新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，因為原先僅1例無症狀感染，而今卻一夕暴增，引發當局緊張。圖為新疆的醫療人員對民眾進行核酸檢測。（路透資料照）

2020/10/26 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國公布新疆喀什地區25日檢出137例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無症狀感染者，因為原先僅1例無症狀感染，卻一夕暴增，引發輿論關注，當地啟動「一級應急響應」，中國國家衛健委也已派工作小組趕往。有專家警告，新疆恐已出現三代病例，且不排除有「超級傳播者」。

綜合中媒報導，新疆維吾爾自治區衛健委指出，25日新增無症狀感染者137例，加上原有1例，共138例，都在喀什地區疏附縣。當局昨天急調600多名核酸檢測人員緊急支援，中國中央也派出工作小組前往當地。

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對此，上海復旦大學公衛學院院長、流行病學家姜慶五分析表示，從規模上來看，137例陽性病例意味著恐怕不只一代、二代傳播，三代病例可能也已出現；中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定新疆地區疫情爆發原因，但初判可能是冬季來臨、氣溫下降有關，認為新冠病毒活性會因變冷而增加。

另外，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，武漢肺炎感染者一般來說在症狀出現前2天即可檢測出陽性，因此138例無症狀感染，一可能是因為這些病例大多處於發病前期，二是當局反應較快，在病患出現病症前就追蹤到。

王廣發指出，因為人的活動範圍有限，一個患者平均可以感染3人，依此推算，他也認同137例的數量恐怕已出現二、三代，甚至更多傳染病例，不排除出現「超級傳播者」！王廣發警告，此輪疫情爆發切不能掉以輕心，「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心」。他也預計此次喀什地區的138例無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀。

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