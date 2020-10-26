泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查

2020/10/26 20:58

〔中央社〕泰國抗議民眾今天將遊行到德國大使館提出請願，要求德國方面就泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）滯留德國期間行使權力一事展開調查。

路透社報導，抗議民眾計劃向德國大使館提出請願書，詢問泰王由德國行使他的權力是否違反德國法律。泰王今年多數時間都待在德國，而德國政府曾說，他若有這種遠距治國做法將讓人無法接受。

抗議民眾並未就他們認為泰王從德國行使那些權力提出具體說明。

泰國這波近年最大規模的反建制抗議活動呼籲抑制泰王的權力。抗議民眾的聲明指出：「這項要求旨在讓泰國重回真正的君主立憲政體。」

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）去年透過一場備受爭議的大選延長任期，民運人士認為他的掌權不合法，21日給他3天時間，要他自行下台。

帕拉育不理會這項期限後，數千民眾昨天在首都曼谷街頭集結示威，這是他撤銷10月15日宣布的緊急狀態以來，抗議民眾第一次大規模展現力量。帕拉育宣布曼谷進入緊急狀態的舉動，結果適得其反，吸引更大規模的抗議活動。

泰國國會今天召開特別會議，討論由年輕人領導、聲勢日增的民主運動，這項運動訴求帕拉育下台，並改革權力過分強大的泰國君主政體。

法新社報導，2014年策動政變的前軍事領袖帕拉育近幾週來面臨抗議民眾日漸增加的壓力。帕拉育上週宣布召回休會的國會，共商如何緩解緊張情勢。

國會眾議院議長乃川（Chuan Leekpai）的秘書表示：「這與如何解決抗議的情況有關。」

抗議民眾要求帕拉育下台、修改由軍方制訂的憲法，並要求政府「停止騷擾」政治對手。

但根據國會上週發出的聲明，這場2天的國會特別會議不會處理這些訴求，反而將聚焦「非法」的抗議活動。

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