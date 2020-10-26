為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦

    共機本月多次襲擾台灣空域遭驅離，今（26日）天一早8時許又進入我防空識別區遭廣播驅離，10月已記錄到第20次侵入我西南空域。圖為中共運-8反潛機。（國防部提供）

    共機本月多次襲擾台灣空域遭驅離，今（26日）天一早8時許又進入我防空識別區遭廣播驅離，10月已記錄到第20次侵入我西南空域。圖為中共運-8反潛機。（國防部提供）

    2020/10/26 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機近期多次襲擾我西南外圍空域，中國官媒《環球時報》今（26）日「公布原因」，宣稱解放軍「很可能是為了尋找美國核子潛艦」，因此才不斷派出運-8反潛機入侵台灣西南空域。

    對此，《環時》今撰文稱，解放軍出動反潛機的目的「當然是去找潛艇」，而在台灣南部海域，可能出現的潛艇「有5個來源：解放軍自己的、台軍的、日本海上自衛隊的、澳大利亞海軍的，還有美國海軍的」。

    文章接著指出，由於台、日潛艇數量少，澳洲潛艇老舊，所以運-8的目標很可能就是美國核子潛艦，「只要美國航母戰鬥群出現在菲律賓海，就很可能有核潛艇在台灣南部水域活動。」

    文章提到，「如今美國航母不被允許進入香港，但只要它們還在中國領海附近遊蕩，就一定會有核潛艇在更靠近海岸線的地方護航。再考慮到核潛艇可能執行的情報任務，在台灣南部發現攻擊型核潛艇的概率還是挺大的。」

    文章還解釋針對美國核動力潛艦的理由，稱是為了蒐集資訊，「能在未來的海上對抗當中，迅速判定來者何人」、「反潛飛機的航程和活動範圍也是有限的，不可能在第一島鏈之內漫無邊際地搜索」。

    但《環時》最後也說，「解放軍反潛機在台灣南部海域的活動，可能並不是直接針對台灣海軍，而是針對為台灣提供保護的幕後黑手」。

    解放軍軍機本月多次襲擾台灣空域遭驅離，23、24日「連休」兩天後，繼昨天侵入後，今（26日）天一早8時許又進入我防空識別區遭廣播驅離，10月已記錄到第20次侵入我西南空域。

    對此，我學者、專家分析，共軍持續襲擾是為熟悉航路、電子偵蒐等任務，國軍如何確保第一時間訊息通聯，以及落實反制偵蒐的戰術作為，值得慎思。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不爽美對台軍售 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音、雷神等美企
    2020/10/26 16:30

    不爽美對台軍售 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音、雷神等美企
    台海軍情》共機8:49再擾台 10月已第20次侵入西南空域
    2020/10/26 09:08

    台海軍情》共機8:49再擾台 10月已第20次侵入西南空域

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    武漢肺炎》捷克衛生部長親曝病毒源自中國實驗室 中使館超火大
    2020/10/23 18:55

    武漢肺炎》捷克衛生部長親曝病毒源自中國實驗室 中使館超火大
    解放軍闖中印邊界被捕 中國外交部堅稱「找犛牛迷路」
    2020/10/20 19:53

    解放軍闖中印邊界被捕 中國外交部堅稱「找犛牛迷路」
    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸
    2020/10/17 18:52

    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸
    國際今日熱門
    心儀候選人輸了怎麼辦？《路透》民調曝美國人反應
    2020/10/25 22:37

    心儀候選人輸了怎麼辦？《路透》民調曝美國人反應

    《禁止核武器條約》明年1月生效 唯一受害國日本卻沒簽署
    2020/10/25 22:54

    《禁止核武器條約》明年1月生效 唯一受害國日本卻沒簽署

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了
    2020/10/26 00:57

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了

    自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬
    2020/10/25 22:45

    自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播