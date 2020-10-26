共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦

共機本月多次襲擾台灣空域遭驅離，今（26日）天一早8時許又進入我防空識別區遭廣播驅離，10月已記錄到第20次侵入我西南空域。圖為中共運-8反潛機。（國防部提供）

2020/10/26 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機近期多次襲擾我西南外圍空域，中國官媒《環球時報》今（26）日「公布原因」，宣稱解放軍「很可能是為了尋找美國核子潛艦」，因此才不斷派出運-8反潛機入侵台灣西南空域。

對此，《環時》今撰文稱，解放軍出動反潛機的目的「當然是去找潛艇」，而在台灣南部海域，可能出現的潛艇「有5個來源：解放軍自己的、台軍的、日本海上自衛隊的、澳大利亞海軍的，還有美國海軍的」。

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文章接著指出，由於台、日潛艇數量少，澳洲潛艇老舊，所以運-8的目標很可能就是美國核子潛艦，「只要美國航母戰鬥群出現在菲律賓海，就很可能有核潛艇在台灣南部水域活動。」

文章提到，「如今美國航母不被允許進入香港，但只要它們還在中國領海附近遊蕩，就一定會有核潛艇在更靠近海岸線的地方護航。再考慮到核潛艇可能執行的情報任務，在台灣南部發現攻擊型核潛艇的概率還是挺大的。」

文章還解釋針對美國核動力潛艦的理由，稱是為了蒐集資訊，「能在未來的海上對抗當中，迅速判定來者何人」、「反潛飛機的航程和活動範圍也是有限的，不可能在第一島鏈之內漫無邊際地搜索」。

但《環時》最後也說，「解放軍反潛機在台灣南部海域的活動，可能並不是直接針對台灣海軍，而是針對為台灣提供保護的幕後黑手」。

解放軍軍機本月多次襲擾台灣空域遭驅離，23、24日「連休」兩天後，繼昨天侵入後，今（26日）天一早8時許又進入我防空識別區遭廣播驅離，10月已記錄到第20次侵入我西南空域。

對此，我學者、專家分析，共軍持續襲擾是為熟悉航路、電子偵蒐等任務，國軍如何確保第一時間訊息通聯，以及落實反制偵蒐的戰術作為，值得慎思。

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